Silvio Rodríguez anuncia gira en México en 2027: Fechas, ciudades y venta de boletos

¡Ojalá que Silvio Rodríguez regrese a México! Si deseaste esto con todas tus fuerzas, te tenemos una excelente noticia, el famoso cantante cubano está de regreso en tierra azteca con una gira que incluye cuatro conciertos imperdibles.

El cantautor de 79 años estará en México en el mes de abril de 2027. Por eso, si eres fan de Silvio Rodríguez te recomendamos que prepares la cartera y anotes bien las fechas de los conciertos. A continuación te compartimos todos los detalles.

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¿En qué ciudades serán los conciertos de Silvio Rodríguez?

Silvio Rodríguez, el legendario cantautor, guitarrista, poeta y compositor cubano es considerado uno de los más influyentes de la música en español del siglo XX. En 2027, tendrás una excelente oportunidad para disfrutar de canciones que se quedaron en la historia como Ojalá, Unicornio, Te doy una canción, Quién fuera, entre muchas otras. Las fechas de sus conciertos en México son las siguientes:

Monterrey : 15 de abril de 2027

: 15 de abril de 2027 Guadalajara : 18 de abril de 2027

: 18 de abril de 2027 Puebla : 22 de abril de 2027

: 22 de abril de 2027 Ciudad de México: 26 de abril de 2027

El cantautor anunció que en sus conciertos contará con invitados especiales como Rachid López y Maikel Elizarde, de Trovarroco; Niurka González en flauta y clarinete; Oliver Valdés en batería y percusión; Jorge Reyes en contrabajo; Jorge Aragón en piano y Emilio Vega en vibráfono.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de Silvio Rodríguez?

Ahora sí, viene lo importante, si eres fan de Silvio Rodríguez te recomendamos que prepares la cartera porque la venta de boletos comenzará muy pronto. Estas son las fechas:

Puebla : A través de Superboletos y las taquillas de Auditorio Metropolitano, la venta general comenzó este 15 de septiembre de 2026

: A través de Superboletos y las taquillas de Auditorio Metropolitano, la venta general comenzó este Monterrey : La venta será a través de Ticketmaster y comenzará el 17 de septiembre a las 10:00 horas.

: La venta será a través de Ticketmaster y comenzará el Ciudad de México: A través de Ticketmaster y comenzará el 17 de septiembre a las 11:00 horas.

¡No te lo pierdas! El regreso de Silvio Rodríguez a México es uno de los conciertos más esperados para el 2027. Consigue tus boletos.

Letra completa de Ojalá de Silvio Rodríguez

Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan

Para que no las puedas convertir en cristal

Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo

Ojalá que la luna pueda salir sin ti

Ojalá que la tierra no te bese los pasos

Ojalá se te acabe la mirada constante

La palabra precisa, la sonrisa perfecta

Ojalá pase algo que te borre de pronto

Una luz cegadora, un disparo de nieve

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte

Para no verte tanto, para no verte siempre

En todos los segundos

En todas las visiones

Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones

Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda

Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz

Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado

Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti

A tu viejo gobierno de difuntos y flores

Ojalá se te acabe la mirada constante

La palabra precisa, la sonrisa perfecta

Ojalá pase algo que te borre de pronto

Una luz cegadora, un disparo de nieve

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte

Para no verte tanto, para no verte siempre

En todos los segundos, en todas las visiones

Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones

Ojalá pase algo que te borre de pronto

Una luz cegadora, un disparo de nieve

Ojalá por lo menos que me lleve la muerte

Para no verte tanto, para no verte siempre

En todos los segundos

En todas las visiones

Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones

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