Oasis anuncia gira mundial en 2027: Países, fechas de los conciertos de Liam y Noel Gallagher

¡Oasis tendrá gira mundial! La banda británica formada por los hermanos Liam y Noel Gallagher anunció oficialmente que realizarán la gira Oasis Live 27, la cual consta de 38 conciertos en los que los fans podrán disfrutar de temas icónicos que marcaron a una generación.

Esta nueva gira, que arrancará el próximo 21 de mayo de 2027, significa una oportunidad única para los fans que han esperado hasta 15 años el reencuentro de la banda, la cual se desintegró tras una disputa entre los hermanos.

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¿Qué países visitará Oasis?

El grupo fundado por los hermanos Liam y Noel Gallagher retomó actividades en agosto de 2024, un hecho significativo en la historia de la música, pues marcó el regreso a los escenarios de una de las agrupaciones más importantes del rock de los años 90s y principios de los 2000.

En esta ocasión, Liam y Noel Gallagher anunciaron con un espectacular tráiler que visitarán un total de ocho países: Reino Unido, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda.

Fechas confirmadas de Oasis para 2027

21 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

23 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

25 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

28 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

29 de mayo de 2027 — Glasgow, Celtic Park

4 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

6 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

8 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

11 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

12 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

15 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

18 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

19 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

22 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

25 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

26 de junio de 2027 — Mánchester, Etihad Stadium

2 de julio de 2027 — Múnich, Allianz Arena

3 de julio de 2027 — Múnich, Allianz Arena

10 de julio de 2027 — Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 de julio de 2027 — Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 de julio de 2027 — Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

17 de julio de 2027 — Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

23 de julio de 2027 — París, Stade de France

24 de julio de 2027 — París, Stade de France

29 de julio de 2027 — Roma, Stadio Olimpico

30 de julio de 2027 — Roma, Stadio Olimpico

10 de agosto de 2027 — Boston, Gillette Stadium

13 de agosto de 2027 — Boston, Gillette Stadium

14 de agosto de 2027 — Boston, Gillette Stadium

20 de agosto de 2027 — Las Vegas, Allegiant Stadium

21 de agosto de 2027 — Las Vegas, Allegiant Stadium

24 de agosto de 2027 — Las Vegas, Allegiant Stadium

4 de septiembre de 2027 — Slane Castle, Irlanda

5 de septiembre de 2027 — Slane Castle, Irlanda

11 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

12 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

18 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

19 de septiembre de 2027 — Knebworth, Reino Unido

¿Cómo conseguir boletos para los conciertos de Oasis en 2027?

La banda anunció que para conseguir boletos para su gira, los fans deben de registrarse en el LINK del instagram de Oasis, a partir del 17 de septiembre.

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