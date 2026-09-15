Los fans de Jesse y Joy recibieron una noticia que los puso a temblar, pues el dúo anunció una pausa en el proyecto musical, después de más de dos décadas de cantar juntos.

El anuncio rápidamente hizo que una pregunta apareciera entre sus seguidores: ¿esto significa el final de Jesse & Joy? No te preocupes, que aquí en adn noticias te contamos todo.

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¿Por qué Jesse Huerta decidió alejarse de Jesse & Joy?

Jesse Huerta compartió un mensaje en redes sociales en el que explicó que tomó la decisión de hacer una pausa después de 21 años de carrera junto a su hermana.

El músico señaló que necesita darse un respiro, pasar más tiempo con su familia y atender aspectos personales de su vida.

La noticia llegó de manera inesperada para los seguidores del dúo, especialmente porque Jesse & Joy continúan con una agenda de presentaciones durante los próximos meses.

Aunque algunas publicaciones hablaron de una “separación”, el mensaje de Jesse se refiere a una pausa en el proyecto, por lo que hasta el momento no se ha confirmado que el dúo haya llegado a su final definitivo.

¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy?

Después de anunciar su pausa, Jesse Huerta volvió a pronunciarse para aclarar qué ocurrirá con los conciertos que ya estaban programados y confirmó que cumplirá con los compromisos de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre de 2026, incluidos aquellos que ya fueron anunciados y otros que todavía no se han hecho públicos.

Esto significa que la pausa no implica una cancelación inmediata de la agenda del dúo ni que Jesse vaya a desaparecer de los escenarios de un día para otro, ¡tranquilos!

Entre las fechas que aparecen actualmente en su agenda están presentaciones en distintos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, además de un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de octubre.

¿Cuál será el último concierto de Jesse & Joy?

Jesse confirmó que continuará con los compromisos del dúo hasta el 5 de diciembre, pero esto no significa necesariamente que esa fecha corresponda a un último concierto público anunciado.

El calendario oficial y las distintas fechas difundidas muestran presentaciones durante noviembre y diciembre, por lo que la agenda podría tener modificaciones o compromisos que todavía no se han anunciado públicamente.

Así que, tranquilos, aunque para muchos fans la noticia sonó como una despedida, todavía queda una puerta abierta; por ahora, Jesse y Joy seguirán cantando juntos mientras cumple con los compromisos que ya estaban en el calendario.

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