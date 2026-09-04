¿Ya tienes listo el boleto, el outfit y make up para el Festival Arre 2026? Porque este sábado 5 de septiembre arranca el evento de música de regional mexicana más esperado del año y la agenda viene pesada.

Así que, si no quieres perderte de ningún concierto, aquí en adn noticias te dejamos todos los horarios del sábado para que no termines corriendo por el Autódromo preguntando “¿ya empezó?”.

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¿A qué hora empiezan los conciertos del Festival Arre 2026?

Los primeros conciertos del sábado comienzan desde las 16:00 horas, aunque los horarios cambian dependiendo del escenario.

El Festival Arre tendrá cinco escenarios: Hacienda Pepsi Black, Tecate, Little Caesars, Pista de Baile By Tecate y Saloon Pepsi Black. Así queda la programación del sábado 5 de septiembre:

Hacienda Pepsi Black: horarios del sábado 5 de septiembre

Este será uno de los escenarios que habrá que tener muy vigilado, especialmente si quieres ver a varios de los nombres fuertes del festival.

• Plan de Escape: 17:00 a 17:40 horas

• Los KDT’S de Homero Guerrero Junior: 18:00 a 18:40 horas

• Grupo Cañaveral: 19:00 a 19:50 horas

• Edgardo Nuñez: 20:10 a 21:00 horas

• Los Plebes del Rancho: 21:20 a 22:10 horas

• Momento Fizz: 22:13 a 22:17 horas

• El Mimoso: 22:35 a 23:35 horas

• Banda MS: 00:00 a 01:10 horas

Y aquí empieza el verdadero dilema del Arre: Banda MS arranca justo a medianoche, así que, si quieres llegar con buen lugar, probablemente tocará decidir desde antes dónde quieres cerrar la noche.

Tecate: horarios del sábado 5 de septiembre

En este escenario también habrá bastante movimiento durante la tarde y la noche:

• Mosmo: 16:20 a 16:50 horas

• RIA: 17:05 a 17:35 horas

• Mar Solis: 17:55 a 18:25 horas

• Régulo Caro: 18:45 a 19:25 horas

• Rey Quinto: 19:45 a 20:25 horas

• Herencia de Patrones: 20:45 a 21:25 horas

• Calle 24: 21:45 a 22:35 horas

• Gabito Ballesteros: 23:00 a 00:00 horas

Gabito Ballesteros será uno de los actos nocturnos más importantes de este escenario, con presentación programada de 23:00 horas a medianoche.

Little Caesars: horarios del sábado 5 de septiembre

Si este escenario está dentro de tu ruta, apunta estos horarios:

• Santiago Martell: 17:00 a 17:35 horas

• YNG NAZ: 17:35 a 18:30 horas

• Joaquín Coronel: 18:50 a 19:25 horas

• Jorge Tapia: 19:45 a 20:20 horas

• Juanpa Salazar: 20:40 a 21:20 horas

• La Coreañera: 21:40 a 22:20 horas

• Cumbia Pedregal: 22:45 a 23:30 horas

Aquí la tarde comienza relativamente tranquila, pero conforme avance la noche los espacios entre presentaciones se vuelven perfectos para intentar moverte a otro escenario.

Pista de Baile By Tecate: horarios del sábado 5 de septiembre

Si tu plan es bailar prácticamente desde que llegas, este escenario tiene actividad desde las 16:00 horas.

• Las Veredas: 16:00 a 18:00 horas

• Sonido Alacrán: 18:00 a 20:00 horas

• SR Raya: 20:00 a 22:00 horas

• Agualokeo: 22:00 a 00:00 horas

Aquí sí aplica aquello de “voy a escuchar un ratito” y terminar quedándote dos horas, porque las presentaciones están prácticamente pegadas.

Saloon Pepsi Black: horarios del sábado 5 de septiembre

El Saloon también tendrá programación durante la tarde y noche:

• Sonido Barrio Norte: 17:00 a 18:00 horas

• Set de Salsa “La Bendición”: 18:00 a 19:30 horas

• Sonido Barrio Norte: 19:30 a 20:00 horas

• Los Guitarrazos: 22:00 a 00:00 horas

Así que si entre concierto y concierto necesitas cambiar un poco de ritmo, este escenario puede convertirse en una parada estratégica.

¿A qué hora termina el Festival Arre del sábado 5 de septiembre?

La actividad de los escenarios se extiende hasta la madrugada del domingo; en Hacienda Pepsi Black, Banda MS termina alrededor de la 01:10 horas, mientras que otras actividades también llegan hasta la medianoche.

¿Desde qué hora abrirán las puertas para el Festival Arre 2026?

Las puertas del Festival Arre 2026 abrirán desde las 14:00 horas este sábado 5 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así que si quieres llegar con calma, ubicar los escenarios y no empezar el festival corriendo como si ya fueras tarde, puedes considerar llegar con anticipación.

¿Qué rutas tomar para evitar el tráfico por el Festival Arre 2026?

Si vas al Festival Arre 2026, hay una regla de oro: si puedes evitar llevar el coche hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, hazlo.

Este sábado 5 de septiembre miles de personas llegarán al recinto y las vialidades de los alrededores pueden ponerse bastante pesadas.

Una de las opciones más prácticas es llegar en Metro por la Línea 9, utilizando las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla, que quedan cerca de los accesos del Autódromo.

También puedes utilizar el Metrobús Línea 2, con las estaciones Iztacalco y UPIICSA, o el Trolebús Línea 2, que tiene paradas como Ciudad Deportiva y Puerta 8.

Si de plano vas en automóvil, considera que el acceso al estacionamiento del Autódromo será por la Puerta 15.

También estarán disponibles los estacionamientos del Palacio de los Deportes, pero el espacio está sujeto a disponibilidad.

Otra alternativa para olvidarte un poco del tráfico es utilizar el Ticket2Ride, el transporte oficial que tendrá salidas desde distintos puntos de la CDMX, entre ellos Mundo E, Interlomas, Galerías Coapa, Santa Fe, Perisur, Condesa, Plaza Lindavista y Parque de los Venados.

Las salidas están programadas a las 13:00 horas y el regreso será aproximadamente 45 minutos después de terminar el evento.

Así que, si tu plan es llegar al Festival Arre 2026 sin gastar media vida atorada en el tráfico, el Metro, Metrobús o transporte especial son las opciones más cómodas, y si vas en coche, paciencia, agua y playlist: porque el concierto todavía ni empieza y tú ya estarás en modo festival.

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