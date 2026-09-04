Resultados Tris hoy viernes 4 de septiembre: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

El regreso a clases 2026 llegó con todo y también con los gastos, pues, entre útiles, uniformes, colegiaturas y uno que otro “ma, me falta esto”, un dinerito extra no le caería nada mal a nadie.

Si este viernes 4 de septiembre jugaste al TRIS de la Lotería Nacional, quizá la suerte decidió echarte una manita y si aún no lo has jugado, corre por tu boleto, aún estás a tiempo de ser ganador.

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¡Ya están aquí los resultados del #TrisMedioDía No. 36583!

Números ganadores: 6-4-3-3-2

Multiplicador: ✅ SÍ

¡Muchas felicidades a quienes confiaron en su suerte! 🥳 pic.twitter.com/7BbYBZO9p4 — Lotería Nacional (@lotenal) September 4, 2026

Resultados Tris hoy viernes 4 de septiembre de 2026

¿Ya tienes tu boleto en la mano? Estos son los resultados que se han dado a conocer este viernes:

• Tris Medio Día: 36583 | número ganador: 6-4-3-3-2 | Multiplicador: SI

• Tris de las Tres: 36584 | número ganador: ---- | Multiplicador: --

• Tris Extra: 36585 | número ganador: ---- | Multiplicador: --

• Tris de las Siete: 36586 | número ganador: ---- | Multiplicador: --

• Tris Clásico: 36587 | número ganador: ---- | Multiplicador: --

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy 4 de noviembre?

Si ya estás revisando la página cada cinco minutos para ver si apareció tu combinación, tranquilo: el Tris no suelta todos sus resultados de golpe.

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos durante el día y cada uno tiene su propio horario:

• Tris Medio Día: 13:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Así que si todavía no encuentras todos los números, no significa que la suerte se haya olvidado de ti; simplemente toca esperar al siguiente sorteo.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Aquí viene la parte emocionante, saca ese boleto que traes guardado quién sabe dónde y ponte a comparar números.

Revisa los cinco dígitos de tu jugada y compáralos con la combinación ganadora del sorteo en el que participaste; si jugaste con Multiplicador, también debes revisar esa modalidad para conocer si corresponde algún premio.

Y si los números coinciden, primero respira, después vuelve a revisar y una tercera vez tampoco estaría de más y a festejar que te cayó del cielo un dinerito extra, especialmente en esta temporada de regreso a clases.

Y reiteramos, ¡Si ganaste, no tires el boleto, no lo pierdas y mucho menos lo dejes abandonado en el cajón donde van a parar todos esos papeles que algún día “vas a necesitar”, porque este sí lo necesitaras para reclamar tu dinerito!

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

De acuerdo con la información de Lotería Nacional, tienes 60 días naturales para reclamar tu premio.

Así que, si tus números resultaron ganadores, revisa las condiciones para cobrarlo y guarda muy bien tu boleto; después de tantos gastos de regreso a clases, ese dinerito extra definitivamente podría caer bastante bien.

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