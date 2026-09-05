Llegó el sábadrink y, como era de esperarse, la CDMX ya tiene planes para quienes no piensan quedarse en casa y este sábado 5 de septiembre la noche será muy movida, hay desde un festival que promete poner a cantar a miles hasta conciertos para los fans del rock, el metal y los grandes clásicos.

El protagonista de la jornada es el Festival Arre 2026, pero ojo, porque no es la única opción, ya que también hay conciertos de todo tipo.

Así que si todavía estás en modo “¿y hoy qué hacemos?”, aquí va la cartelera de conciertos en CDMX hoy sábado 5 de septiembre.

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Conciertos hoy sábado 5 de septiembre en CDMX

Festival Arre

Si quieres un plan de esos que empiezan por la tarde y quién sabe a qué hora terminan, el Festival Arre es la opción.

Este sábado 5 de septiembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en punto de reunión para los fans de la música mexicana, con una jornada completa de conciertos, ambiente de festival y muchas ganas de cantar a todo pulmón.

La primera jornada arrancará por la tarde y se extenderá hasta la madrugada, así que más vale llegar con energía porque aquí el “solo voy un ratito” podría convertirse fácilmente en “¿ya es domingo?”.

Además, el Festival Arre continuará el domingo 6 de septiembre, por lo que este fin de semana la música mexicana tendrá prácticamente casa llena en el Autódromo.

Pedro Fernández

Si quieres un concierto más tranqui, aunque sabemos que eso de “tranqui” puede durar hasta que empiecen las primeras canciones, Pedro Fernández se presentará este sábado en el Auditorio Nacional.

El cantante mexicano llegará al famoso recinto de Paseo de la Reforma para una noche dedicada a sus grandes éxitos y a ese repertorio que seguramente hará que más de uno termine cantando aunque haya ido “nomás a acompañar”.

Comisario Pantera

Para quienes prefieren cambiar el regional mexicano por guitarras y rock, Comisario Pantera tendrá concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

La banda mexicana llevará su propuesta al escenario del recinto, así que es una de las alternativas para pasar el sábadrink entre canciones, amigos y mucho rock nacional.

David Byrne

La oferta internacional también está presente este sábado con David Byrne, quien se presentará en el Teatro Metropólitan.

El músico y exintegrante de Talking Heads continúa con su gira y vuelve a encontrarse con el público capitalino en uno de los recintos más emblemáticos de la CDMX.

Trouble

Y si para ti un buen sábado necesita guitarras pesadas y mucho metal, Trouble tiene una cita en el Circo Volador.

La banda estadounidense será una de las opciones para quienes buscan una noche mucho más intensa y quieren cerrar el sábadrink con una buena dosis de metal.

¿Qué eventos gratis hay hoy 5 de septiembre en CDMX?

Si quieres salir este sábadrink sin dejar la cartera temblando, hay varias opciones gratuitas en la CDMX:

• Festival Oriental Natsu Matsuri: desde las 11:00 horas en FARO Indios Verdes, con bazar, talleres, música y actividades inspiradas en las culturas de Japón y Corea. La entrada es gratuita.

• Cineclub en FARO Tecómitl: a las 13:00 horas podrás disfrutar de una función gratuita de Coraline y la puerta secreta.

• Taller de máscaras populares mexicanas: una opción para sacar tu lado creativo y aprender a elaborar estas piezas tradicionales; la actividad es gratuita.

• Entre Papel, tinta y sueños: exposición de fanzine y libro objeto que puedes visitar sin pagar entrada.

• Antes de la primera luz: concierto gratuito programado para las 17:00 horas.

• Quiero ser como Pedro Infante: función gratuita a las 19:00 horas para quienes buscan un plan cultural diferente.

• Cuarteto Dos Siglos: música en vivo con acceso gratuito en FARO de Oriente.

¿Cómo estará el clima hoy 5 de septiembre en CDMX?

¿Ya tienes el outfit para el sábadrink? Antes de salir de casa, mejor échale un ojo al clima, porque este sábado 5 de septiembre la CDMX tendrá ambiente templado y posibilidad de lluvias.

El termómetro rondará los 24 °C como máxima y 14 °C como mínima, así que el día pinta bastante agradable… hasta que Tláloc decida hacer de las suyas; asi vas a un concierto o evento al aire libre, más vale cargar con paraguas y no confiarse.

¿Qué autos no circulan hoy 5 de septiembre en CDMX y Edomex?

Si tu plan es salir en coche, aquí viene la parte que nadie quiere leer antes de salir: este sábado 5 de septiembre aplica el Hoy No Circula sabatino.

Al ser el primer sábado del mes, tienen restricción:

• Autos con holograma 1 y terminación de placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

• Todos los vehículos con holograma 2.

• Vehículos con placas foráneas, de acuerdo con las reglas del programa.

Por otro lado, pueden circular los vehículos con holograma 00 y 0, además de los eléctricos e híbridos y otros vehículos que están exentos del programa.

Así que antes de arrancar el coche para irte de concierto, revisa el holograma y la terminación de tu placa, mejor descubrirlo en casa que cuando ya vas tarde y con el GPS gritándote que llegas en 20 minutos.

Así que ya sabes: plan hay, conciertos sobran y ganas de salir tampoco faltan, solo revisa el clima, checa si tu coche puede circular y ahora sí, arma el outfit, carga el celular y vámonos de sábadrink.

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