Fiestas Patrias 2026: 7 diseños mexicanos de uñas que querrás llevar este 15 de septiembre

Si este año quieres llevar el espíritu mexicano en este septiembre hasta las manos, hay muchas formas de hacerlo sin caer en las clásicas uñas pintadas de verde, blanco y rojo.

Para las Fiestas Patrias 2026, la inspiración puede llegar directamente de algunos de los elementos más representativos de México.

Talavera, barro, latón, bordados, cerámica y hasta la comida mexicana pueden convertirse en diseños originales para llevar en las uñas; la clave está en elegir el estilo que mejor vaya contigo y darle ese toque mexicano que hará que tus manos también se sumen al festejo.

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Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (Giselle Rojas/Giselle Rojas)

Ideas de uñas mexicanas para Fiestas Patrias 2026

Si todavía no decides qué diseño llevar para estas Fiestas Patrias 2026, estas ideas pueden servirte de inspiración para tu próxima cita con la manicurista.

Los siguientes modelos retoman elementos de la cultura mexicana y fueron compartidos por creadoras de nail art en TikTok, quienes demostraron que la inspiración puede ir mucho más allá del clásico verde, blanco y rojo.

Desde detalles de Talavera y bordados hasta motivos de barro, cerámica y gastronomía mexicana, aquí encontrarás algunas propuestas para elegir tu favorita y adaptarla a tu propio estilo.

Uñas inspiradas en Talavera

Los patrones de la Talavera mexicana son perfectos para quienes buscan un diseño colorido, detallado y diferente; puedes tomar como inspiración sus formas geométricas, flores y combinaciones de colores para crear una manicura que parezca una pequeña pieza de cerámica en cada uña.

No es necesario cubrir todas las uñas con el mismo estampado, puedes combinar algunos diseños con uñas lisas puede hacer que el resultado se vea mucho más elegante.

Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (TikTok @siemprelista.spa)

Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (TikTok @dannely.nail.art.studio)

Uñas inspiradas en latón mexicano

El latón también puede convertirse en inspiración para una manicura con un toque más sofisticado; los detalles dorados, relieves y motivos ornamentales pueden adaptarse a diseños que mezclen tonos metálicos con colores neutros o intensos.

Es una alternativa ideal si quieres celebrar este 16 de septiembre sin llevar una manicura completamente tricolor.

Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (TikTok @dannely.nail.art.studio)

Uñas de barro mexicano

El barro mexicano tiene colores y texturas que pueden darle un aspecto cálido y artesanal a las uñas; los tonos terracota, café, beige y naranja pueden combinarse con pequeños detalles inspirados en piezas tradicionales.

Para un resultado más discreto, puedes llevar estos elementos únicamente en una o dos uñas y dejar el resto con una base natural.

Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (TikTok @dannely.nail.art.studioDiseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026.)

Uñas con detalles mexicanos

Si prefieres algo más pequeño y divertido, puedes incorporar detalles mexicanos en la manicura, flores, corazones, estrellas, nopales, sombreros o pequeños elementos inspirados en las tradiciones del país pueden convertirse en protagonistas sin saturar el diseño.

Esta opción también permite mezclar diferentes referencias y crear una manicura completamente personalizada.

Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (TikTok @dannely.nail.art.studio)

Uñas inspiradas en bordados mexicanos

Los bordados mexicanos son otra fuente enorme de inspiración para las Fiestas Patrias, sus flores, figuras y colores pueden transformarse en pequeños patrones sobre las uñas para conseguir un efecto artesanal.

Puedes apostar por una base clara y agregar los motivos de colores únicamente en las puntas o en algunas uñas para que el diseño tenga mayor equilibrio.

Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (TikTok @siemprelista.spa)

Uñas inspiradas en comida mexicana

Y sí, también puedes llevar comida mexicana en las uñas, tacos, chiles, limones, mazorcas, dulces tradicionales o pequeños elementos de la gastronomía nacional pueden convertirse en diseños divertidos para quienes buscan una manicura fuera de lo común.

Aquí la imaginación es prácticamente el límite, puedes elegir un solo alimento como protagonista o crear una manicura inspirada en una auténtica noche mexicana.

Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. Diseños de uñas para estas Fiestas Patrias 2026. (Giselle Rojas)

No necesitas utilizar los colores de la bandera para conseguir una manicura con espíritu mexicano, basta con las tradiciones, artesanías, colores y sabores del país ofrecen muchísimas posibilidades para crear diseños originales.

Así que este 15 de septiembre, además del vestido, los accesorios y el maquillaje, tus uñas también pueden ponerse en modo fiesta, y ¿sabes qué es lo mejor? Que estas uñas también pueden hacer match con los festejos de octubre.

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