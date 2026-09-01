Resultados Tris hoy martes 1 de septiembre 2026: Números ganadores de la Lotería Nacional

Si hoy martes 1 de septiembre de 2026 decidiste probar suerte con el Tris, llegó la hora de revisar esos números que jugaste.

La Lotería Nacional ya publicó los primeros resultados de la jornada y todavía quedan sorteos por realizarse.

El Tris tiene cinco sorteos durante el día: Medio Día, De las Tres, Extra, De las Siete y Clásico, por lo que los resultados se van conociendo de manera escalonada.

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Estos son los resultados del #TrisDeLasSiete No. 36571

Número ganador: ✨ 8-1-3-9-5 ✨

Multiplicador: NO ❌

¡Felicidades si fuiste uno de los afortunados! 🤞🏽 pic.twitter.com/xcVGXOh8P0 — Lotería Nacional (@lotenal) September 2, 2026

¿Cuáles son los resultados del Tris hoy 1 de septiembre de 2026?

El primer resultado de la jornada ya fue publicado por la Lotería Nacional:

Tris Medio Día: 36568 | número ganador: 8-3-6-5-7 | Multiplicador: NO

Tris De las Tres: 36569 | número ganador: 8-5-6-2-3 | Multiplicador: SI

Tris Extra: 36570 | número ganador: 2-3-2-9-4 | Multiplicador: SI

Tris De las Siete: 36571 | número ganador: 8-1-3-9-5 | Multiplicador: NO.

Tris Clásico: pendiente.

¿A qué hora se conocen los resultados del Tris hoy?

Si ya elegiste tus números, toma en cuenta que el Tris tiene cinco sorteos a lo largo del día.

Cada uno se realiza en un horario diferente:

• Medio Día: 13:00 horas

• De las Tres: 15:00 horas

• Extra: 17:00 horas

• De las Siete: 19:00 horas

• Clásico: 21:00 horas

Los números ganadores se dan a conocer después de cada sorteo a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional y también puedes consultarlos en adn noticias, como siempre, tu sitio de noticias de confianza.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Aquí viene la parte que puede darte una alegría o hacerte revisar el boleto tres veces; cuando se publique el resultado del sorteo en el que participaste, compara las cinco cifras de tu boleto con la combinación ganadora y revisa que estén en el orden que corresponde a la modalidad que jugaste.

Si tu boleto cuenta con Multiplicador, también debes tomarlo en cuenta, ya que esta opción puede aumentar el monto del premio.

Y algo que no debes perder de vista: conserva tu boleto o constancia de participación, pues la Lotería Nacional los reconoce como comprobantes para solicitar el pago de un premio.

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

Si tus números resultaron ganadores, primero guarda el boleto como si fuera un pequeño tesoro, la Lotería Nacional indica que los premios pueden cobrarse a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos pueden cobrarse también en agencias de venta directa o expendios autorizados.

En el caso de premios de 3 mil pesos brutos en adelante, existen además opciones de cobro en sucursales de Santander y Scotiabank, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

No dejes pasar el tiempo si tus números fueron los afortunados; la Lotería Nacional establece un plazo de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo, para reclamar el premio.

Después de ese periodo, el derecho a cobrarlo caduca, así que nada de guardar el boleto en la cartera “para después” y terminar encontrándolo meses más tarde entre recibos viejos, papeles y quién sabe qué más.

¿Qué necesito para cobrar mi premio del Tris?

El boleto ganador o la constancia de participación debe conservarse en buen estado, ya que es el comprobante que acredita la participación en el sorteo.

Para premios de 10 mil pesos brutos o más, la Lotería Nacional contempla documentación adicional, entre ella identificación oficial vigente, CURP, RFC, estado de cuenta y Constancia de Situación Fiscal y dependiendo del procedimiento de pago, también podrían solicitarse otros documentos.

Así que, si hoy decidiste probar suerte con el Tris, todavía queda esperar a que aparezcan las siguientes combinaciones ganadoras.

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