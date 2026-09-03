Sonidero, baile, body paint y más en el aniversario de La Merced en CDMX

En la CDMX siempre podemos disfrutar de muchas actividades y eventos y La Merced es uno de los lugares que son considerados sinónimos de fiesta y para celebrar el 69 aniversario de este lugar habrá una fiesta con sonidero, baile, body paint y más, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo será la fiesta por el aniversario de La Merced?

El Colectivo Arte en tu Barrio y Producciones El Rincón y Doll Harms son los encargados de la celebración Gran Shooting y Recorrido por el Barrio que se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre.

Durante la celebración los asistentes podrán disfrutar de baile, sonidero, un recorrido por el barrio, convivencia, moda mexa y body paint. El objetivo es crear un espacio donde se reúna el arte, la cultura popular y las tradiciones que caracterizan a La Merced.

#AtenciónCiudadana | ¡Ven a celebrar a lo grande! El Colectivo Arte en tu Barrio te invita al Gran Shooting y Recorrido por el Barrio #LaMerced, festejando el 69 Aniversario de la Meche. ¡Una fiesta llena de color, arte y tradición que no te puedes perder! 🥳✨🎉



Habrá, Body… pic.twitter.com/rVotzuG4mH — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) September 1, 2026

¿Cómo llegar a La Merced?

Si planeas asistir a esta celebración, la forma más fácil y rápida de llegar a La Merced es en transporte público. La Línea 1 (Rosa) cuenta con una estación que lleva el mismo nombre y se encuentra a un costado del famoso mercado.

Si prefieres utilizar el Metrobús la Línea 4 cuenta con paradas cercadas a la zona ubicada sobre el Eje 1 Oriente.

Historia de La Merced

El Mercado de La Merced es uno de los más grandes y tradicionales de la capital y durante muchos años fue el principal centro de distribución. El edificio fue credo en 1957 pero se ha reconstruido varias veces debido a que ha sufrido incendios.

La construcción del mercado se completó en 1880 y fue en 1957 cuando se convirtió en un gran mercado con una estructura enorme. En 1982 con la apertura de la Central de Abasto una parte del comercio mayorista se trasladó pero La Merced se conservó como un espacio de comercio y referente de la cultura popular y ahora es parte de la identidad, historia y tradición de la CDMX.

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