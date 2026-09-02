Fecha de la Feria Nacional del Mole en CDMX para vivir una experiencia gastronómica

Durante tres semanas podrás disfrutar de un evento lleno de gastronomía, actividades culturales, artesanías y la tradicional Enmolada más grande del mundo, aquí te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas.

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¿Cuándo es la Feria Nacional del Mole?

Este 2026 se llevará a cabo la edición número 49 de la Feria Nacional del Mole y participarán restaurantes, productores de mole y artesanos de distintos estados.

La feria se llevará a cabo del 3 al 25 de octubre en San Pedro Atocpan en la alcaldía Milpa Alta al sur de la CDMX en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec.

¡El sabor y tradición del mole se celebra a lo grande en Milpa Alta! 🍽✨



Del 3 al 25 de octubre, visita la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan y disfruta de una experiencia gastronómica especial, llena de sabor y color. 😋



¡No te la pierdas! pic.twitter.com/o2Ro6zh2lD — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) September 2, 2026

¿Cómo llegar a San Pedro Atocpan?

La forma más sencilla de llegar es utilizando el transporte público, la Línea 2 es la mejor opción, deberás bajar hasta Taxqueña y de ahí abordar un autobús de la Ruta 81 o RTP con dirección a Milpa Alta.

Origen del mole

El mole tiene orígenes prehispánicos y se cree que los aztecas preparaban el Mulli para los grandes señores. También se cree que Sor Andrea de la Asunción tenía que preparar un guiso para el Virrey de la Nueva España. Así que molió varios chiles, especias, chocolate, tortilla, jitomate y cebollas y otros 100 ingredientes y resultó una mezcla homogénea color rojo oscuro que acompañó con carne de guajolote.

Actualmente el mole más conocido es el poblano pero en México existe una gran variedad de moles.

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