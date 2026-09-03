Si todavía no sabes qué hacer este jueves 3 de septiembre, te tenemos una buena noticia: hay concierto para casi cualquier mood.

Y es que hoy la CDMX se llena de música con Yuridia, Siddhartha, Iván Ferreiro y Machine Gun Kelly, así que si traes ganas de cantar a todo pulmón, brincar o simplemente disfrutar un buen show, tienes varias opciones para elegir.

Ve sacando la agenda, porque aquí en adn noticias te dejamos los conciertos en CDMX hoy 3 de septiembre, con sus sedes para que armes tu plan.

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¿Qué conciertos habrá en CDMX el 29 de agosto?

Yuridia

Yuridia continúa con su gira Las Cartas Sobre la Mesa y este jueves se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La cantante mexicana llega con un repertorio cargado de baladas, pop y algunos de los temas que se han convertido en indispensables para sus seguidores, entre ellos “Qué Agonía”, “Ya Te Olvidé” y “Amigos No Por Favor”.

El concierto está programado para las 9:00 de la noche; además, Yuridia también tiene programada una presentación para el viernes 4 de septiembre en el mismo recinto.

Siddhartha

Los seguidores del rock y pop alternativo también tienen una cita este jueves con Siddhartha, quien llegará al Palacio de los Deportes.

El cantante tapatío forma parte de la agenda musical de septiembre en este recinto y tiene presentaciones programadas el 3 y 4 de septiembre.

La presentación promete una noche para cantar algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria y disfrutar de su propuesta en uno de los escenarios más importantes de la CDMX.

Iván Ferreiro

Para quienes prefieren una noche más alternativa, Iván Ferreiro se presentará en el Teatro Metropólitan.

El músico español tiene programado su concierto para este jueves y, de acuerdo con la cartelera de Ticketmaster, el espectáculo comenzará a las 8:30 de la noche.

Será una oportunidad para que sus seguidores disfruten en vivo de una de las voces más reconocidas de la escena española.

Machine Gun Kelly llega al Estadio Fray Nano

Y si lo tuyo es una propuesta mucho más intensa, Machine Gun Kelly también tiene concierto este jueves en la capital.

El artista estadounidense se presentará en el Estadio Fray Nano, que forma parte de la cartelera de conciertos de septiembre en CDMX.

Con su mezcla de rock, pop punk y hip-hop, MGK pondrá una dosis diferente a la agenda musical de este jueves.

¿Habrá actividades GRATIS hoy 3 de septiembre en la CDMX?

Si quieres salir este jueves sin gastar en boletos, también hay opciones gratuitas para armar plan en la CDMX.

Concierto íntimo de La Calle Mata

A las 19:00 horas, La Calle Mata ofrecerá un concierto íntimo en el Museo del Pulque y las Pulquerías. La entrada será gratuita, aunque el cupo es limitado.

Conciertos por el aniversario del Metro CDMX

La Glorieta de los Insurgentes también tendrá actividades musicales gratuitas como parte de la celebración por el 57 aniversario del Metro de la CDMX.

La programación contempla presentaciones del 2 al 5 de septiembre.

Así que, si buscas una alternativa diferente a los conciertos con boleto, este jueves también hay opciones para disfrutar música en la ciudad sin gastar.

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 3 de septiembre?

Recuerda, antes de salir de casa, revisa el clima; este jueves 3 de septiembre, la CDMX tendrá una jornada con ambiente fresco por la mañana y templado a cálido durante la tarde.

El cielo irá de parcialmente nublado a nublado y existe posibilidad de lluvias y chubascos durante la tarde, incluso con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la capital tendrá temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados y máximas de 24 a 26 grados, además de viento de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves 3 de septiembre?

Otra cosa, si vas a moverte en automóvil por la CDMX, también toma en cuenta el Hoy No Circula, ya que este jueves no pueden circular los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y hologramas 1 y 2, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así que no te dejes sorprender.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos de esta restricción.

Y ahora sí, ya tienes el plan servido: solo falta elegir qué concierto quieres disfrutar y lanzarte a pasarla bien; la CDMX siempre tiene una buena excusa para salir, cantar y pasar un rato diferente... ¿Ya sabes cuál vas a escoger?

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