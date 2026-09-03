Sabemos que las vacaciones ya terminaron, pero parece que Tlaxcala no recibió el aviso, pues la entidad ya está calentando motores para su “Feria de Ferias 2026” y acaba de revelar una cartelera que seguramente hará que más de uno empiece a revisar cuánto dinero tiene guardado.

El Palenque Tlaxcala 2026 tendrá ocho noches de conciertos con nombres como Julión Álvarez, Grupo Firme, Yuridia, entre otros; así que, si quieres darte una escapada a la Feria de Tlaxcala 2026, como siempre, aquí en adn noticias te contamos todo lo que tienes que saber.

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Palenque de Tlaxcala 2026 Cartelera de artistas del Palenque de Tlaxcala 2026

¿Quiénes se presentarán en el Palenque Tlaxcala 2026?

El Palenque tendrá una cartelera de ocho fechas y hay opciones para quienes disfrutan del regional mexicano, la banda o prefieren una noche de pop; y sin más rodeos, que no es sushi, esta es la cartelera:

La agenda quedó así:

• 23 de octubre: Carlos Rivera

• 24 de octubre: Julión Álvarez

• 30 de octubre: Moy Bobadilla

• 31 de octubre: Remmy Valenzuela

• 6 de noviembre: Grupo Firme

• 12 de noviembre: Yuridia

• 13 de noviembre: Jorge Medina y Josi Cuen

• 14 de noviembre: Víctor Mendívil

Cabe recalcar que, en esta edición, la inauguración tendrá un detalle especial, ya que Carlos Rivera será el encargado de abrir el nuevo Palenque el 23 de octubre, estoo debido a que el cantante es originario de Huamantla, Tlaxcala, por lo que tendrá una especie de regreso a casa para estrenar el recinto.

¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque Tlaxcala 2026?

Ahora sí, la parte que puede doler un poquito: los precios y este año, el costo cambia dependiendo del artista y de la zona.

En general, las entradas van de 500 a 5 mil 200 pesos, sin considerar los cargos por servicio.

Estos son los precios anunciados para cada presentación:

Carlos Rivera — 23 de octubre

• VIP: 3,600 pesos

• Oro: 2,800 pesos

• Plata: 1,600 pesos

• General: 800 pesos

Julión Álvarez — 24 de octubre

• VIP: 5,200 pesos

• Oro: 4,200 pesos

• Plata: 3,200 pesos

• General: 1,200 pesos

Moy Bobadilla — 30 de octubre

• VIP: 1,600 pesos

• Oro: 1,200 pesos

• Plata: 800 pesos

• General: 500 pesos

Remmy Valenzuela — 31 de octubre

• VIP: 2,800 pesos

• Oro: 2,000 pesos

• Plata: 1,400 pesos

• General: 600 pesos

Grupo Firme — 6 de noviembre

• VIP: 5,200 pesos

• Oro: 4,200 pesos

• Plata: 3,200 pesos

• General: 1,200 pesos

Yuridia — 12 de noviembre

• VIP: 4,400 pesos

• Oro: 3,400 pesos

• Plata: 2,400 pesos

• General: 1,000 pesos

Jorge Medina y Josi Cuen — 13 de noviembre

• VIP: 4,400 pesos

• Oro: 3,400 pesos

• Plata: 2,400 pesos

• General: 1,000 pesos

Víctor Mendívil — 14 de noviembre

• VIP: 2,000 pesos

• Oro: 1,400 pesos

• Plata: 1,000 pesos

• General: 600 pesos

Los precios publicados no incluyen el cargo por servicio de la plataforma de boletaje.

¿Cuándo empieza la venta de boletos para el Palenque de Tlaxcala 2026?

Si ya hiciste cuentas y encontraste cuál concierto quieres, apunta esto, pues los boletos comenzarán a venderse el viernes 4 de septiembre.

La venta estará disponible en línea mediante Top Tickets y también habrá puntos físicos en Tlaxcala.

Los puntos de venta presenciales anunciados son:

Restaurante Los Portales: lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas.

Plaza Galerías Tlaxcala: lunes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

¡OJO! Lectores de adn noticas, nuestra recomendación a la hora de comprar boletos es bastante sencilla: si vas a comprar, hazlo mediante los canales anunciados para evitar caer en ofertas de personas que venden supuestos boletos por redes sociales.

¿Qué artistas estarán gratis en el Teatro del Pueblo de Tlaxcala 2026?

Y aquí viene la buena noticia para quienes quieren ir a la feria sin tener que dejar media quincena en un concierto, pues la Feria de Tlaxcala también cuenta con una serie de conciertos GRATIS en el icónico Teatro del Pueblo.

Los artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tlaxcala 2026 son:

• 22 de octubre: Banda MS

• 23 de octubre: Alejandra Guzmán

• 25 de octubre: Albertano

• 26 de octubre: Bronco

• 29 de octubre: Paw Patrol y Magic Castle

• 4 de noviembre: Moenia

• 5 de noviembre: Amanda Miguel

• 8 de noviembre: Guerreras K-Pop

• 9 de noviembre: Espinoza Paz

• 14 de noviembre: Cuisillos

• 16 de noviembre: Gloria Trevi

¿Dónde será el Palenque Tlaxcala 2026?

El nuevo Palenque estará dentro del Centro Expositor Adolfo López Mateos, sede de la Feria de Tlaxcala; el recinto forma parte de una renovación integral del complejo ferial.

La Feria de Ferias 2026 se llevará a cabo del 22 de octubre al 16 de noviembre, por lo que Tlaxcala tendrá varias semanas de conciertos, espectáculos y actividades para quienes ya están buscando plan para otoño.

Ya lo sabes, Tlaxcala tiene plan para rato y, entre el Palenque y el Teatro del Pueblo, habrá música para prácticamente todos los gustos; ahora solo falta lo más complicado: decidir a qué concierto sí vas a ir y cuál vas a tener que ver desde el celular porque la cartera dijo que no.

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