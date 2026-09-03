Resultados Tris hoy jueves 3 de septiembre: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

¿Jugaste Tris este jueves 3 de septiembre? Pues llegó la hora de sacar el boleto y revisar si la suerte decidió sonreírte o te dio la espalda.

La Lotería Nacional realiza sus cinco sorteos del día y como siempre, aquí en adn noticias puedes consultar los números ganadores conforme sean publicados oficialmente… Te deseamos toda la suerte del mundo.

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Resultados del Tris hoy jueves 3 de septiembre de 2026

Y ahora sí, sin tanto rodeo, vamos con los números ganadores del TRIS de este 3 de septiembre:

• Tris Medio Día: 36578 | número ganador: 5-6-0-2-2 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36579 | número ganador: 2-9-3-7-1 | Multiplicador: NO

• Tris Extra: ¿Serás el ganador?

• Tris de las Siete: ¿Serás el ganador?

• Tris Clásico: ¿Serás el ganador?

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Aquí está el dato que necesitas si todavía estás esperando tu combinación.

Los cinco sorteos del Tris se realizan en diferentes momentos del día:

• Tris Medio Día: 13:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Por eso no te preocupes si todavía no aparecen todos los números: no salen al mismo tiempo, ya que los resultados se van conociendo conforme se realiza cada sorteo.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Lo primero es sacar tu boleto y comparar sus cinco números con la combinación ganadora del sorteo en el que participaste.

Si además jugaste con Multiplicador, revisa también si tu boleto tiene esa modalidad, ya que el resultado puede incluirla.

Y si la suerte estuvo de tu lado, guarda muy bien tu boleto, no lo tires, no lo pierdas y, por favor, no lo dejes olvidado dentro de una bolsa que después quién sabe dónde termina.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Tris?

Si tu combinación resultó ganadora, tienes 60 días naturales para reclamar el premio, de acuerdo con la información de Lotería Nacional.

Así que primero revisa bien tus números y, si hubo suerte, no dejes el boleto abandonado en la cartera durante meses, cobra tu premio al día siguiente.

Y si hoy la suerte no te sonrió a la primera, todavía queda camino por recorrer, ya que los siguientes resultados de Tris podrían cambiar el panorama… así que antes de cantar victoria o guardar el boleto, mejor revisa bien esos números, porque la suerte a veces se hace del rogar.

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