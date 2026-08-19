Fecha de la Feria Artesanal del Café y Chocolate en CDMX; habrá degustaciones y música

Para los amantes del café y el chocolate, en la CDMX se llevará a cabo una Feria Artesanal donde podrás degustar y comprar productos hechos por artesanos y productores de distintas partes del país, así que no te lo puedes perder.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo es la Feria Artesanal del Café y Chocolate?

Durante este evento habrá expositores especializados en elaboración artesanal de café y chocolate, degustaciones y venta de productos. Se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de septiembre de las 12:00 a las 20:00 horas en Avenida Francisco Sosa 171 en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán y la entrada será gratuita.

Con esta feria se busca acercar al público a la historia y los procesos que hay para que el café y cacao mexicano se conviertan en diferentes productos que forman parte del patrimonio gastronómico.

Cabe destacar que el cacao es un símbolo de herencia cultural de México, los olmecas lo descubrieron y convirtieron en una bebida sagrada llamada xocolatl. Mientras que el café llegó a México en 1740 y floreció en diversas regiones especialmente en Chiapas, Veracruz y Puebla.

¿Cómo llegar a la Feria Artesanal del Café y el Chocolate?

Para acudir a este evento, la forma más sencilla es en transporte público y la estación del Metro más cercana es Viveros de la Línea 3 o por Miguel Ángel de Quevedo caminando por Avenida Universidad hacia el Norte.

En caso de que llegues por Metro General Anaya puedes tomar cualquier camión sobre la calle 20 de agosto que vaya al centro de Coyoacán. Otra opción es el autobús, puedes tomar las rutas 116-A, 131, 133 o 146 y bajar en Av. Progreso - C. Retama.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.