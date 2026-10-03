Lámparas flotantes iluminarán el lago de Chapultepec para celebrar Día de Muertos

El Bosque de Chapultepec es uno de los lugares más destacados de la CDMX y para las celebraciones por el Día de Muertos se llevará a cabo un ritual de luces flotantes y si quieres asistir, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Qué es el Water Lantern Festival?

Para esta experiencia se busca realizar un ritual de luces flotantes inspirado en una celebración de Chiang Mai, Tailandia.

El objetivo es que los asistentes puedan escribir un deseo, agradecimiento o una reflexión o el nombre de una persona que quieran recordar en una lámpara flotante y la liberen en el lago.

Durante el evento habrá música en vivo, opciones gastronómicas con comerciantes locales y espacios recreativos para toda la familia.

Las lámparas que se utilizan están hechas de materiales sostenibles y velas LED reutilizables y al terminar el evento se realizar un operativo de limpieza para retirar los elementos utilizados.

¿Cuándo y dónde será el festival de luces?

Water Lantern Festival se llevará a cabo el viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de las 16:00 a las 20:00 horas en el Lago Mayor de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

La venta de los kits con los materiales necesarios para liberar una lámpara comenzará el 8 de octubre a través de la plataforma Fever y el cupo es limitado

El acceso será por avenida de los Compositores en el Bosque de Chapultepec y podrás disfrutar de la experiencia sin ningún costo.

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