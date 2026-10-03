Venus retrógrado 2026: ¿el pasado vuelve? Esto significa para el amor y las relaciones

Justo cuando empezabas a estar en paz, a superar el pasado y a decir “ya no me importa”, llega Venus retrógrado 2026 con una pregunta incómoda: ¿de verdad ya soltaste?

Porque este periodo, desde la astrología, pone bajo la lupa el amor, los vínculos, la autoestima y hasta esa relación que seguimos sosteniendo aunque sabemos que ya no nos hace bien.

Y antes de entrar en pánico porque reapareció un ex o te dieron ganas de escribirle a alguien que ya habías bloqueado, vale la pena entender qué significa Venus retrógrado y qué viene a cuestionarnos.

¿Qué viene a enseñarnos Venus retrógrado y qué deberíamos evitar durante este periodo? En adn Noticias te contamos.

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¿Qué es Venus retrógrado?

Primero lo primero, Venus no comienza realmente a moverse hacia atrás, en términos astronómicos, el movimiento retrógrado es un efecto aparente que podemos observar desde la Tierra.

Por la manera en que los planetas se desplazan alrededor del Sol, durante ciertos periodos parece que cambian temporalmente de dirección respecto al fondo de estrellas.

Ahora bien, la astrología le da otra lectura a este fenómeno, Venus está tradicionalmente relacionado con el amor, las relaciones, el placer, la belleza, el dinero, la autoestima y aquello que cada persona considera importante.

Por eso, cuando Venus entra en retrogradación, la interpretación astrológica no habla necesariamente de que “todo va a salir mal”, sino de una etapa para revisar, cuestionar y replantear.

¿Qué quiero realmente? ¿A quién quiero? ¿Qué estoy aceptando? ¿Qué cosas ya no van conmigo? Y, quizá la más incómoda de todas: ¿estoy eligiendo esto porque quiero o porque ya me acostumbré?

¿Cuándo empieza y cuándo termina Venus retrógrado 2026?

Venus entró en movimiento retrógrado este sábado 3 de octubre de 2026 y terminará el 13 de noviembre, de acuerdo con los cálculos astrológicos de Cafe Astrology.

Durante este periodo, Venus comenzará su retrogradación en Escorpio y después regresará a Libra, por lo que el tránsito tendrá dos momentos con una energía astrológica distinta.

Además, la llamada sombra previa comenzó el 31 de agosto, mientras que la sombra posterior se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Para la astrología, esto significa que el proceso de revisión no necesariamente se limita a las semanas exactas en las que Venus aparece retrógrado.

El 25 de octubre, Venus regresará a Libra, primero toca mirar hacia dentro y remover lo que traemos guardado; después, revisar cómo todo eso se refleja en nuestras relaciones y en la manera en que nos vinculamos.

Venus retrógrado en Escorpio: ¿qué viene a destapar?

La primera parte del retroceso ocurre en Escorpio, un signo que dentro de la astrología se relaciona con la intensidad emocional, la intimidad, los secretos, el control y los procesos de transformación.

Y aquí es donde la cosa se puede poner interesante, esta etapa puede llevarnos a mirar de frente aquello que normalmente preferimos esconder debajo de la alfombra: celos, miedo al abandono, relaciones que todavía duelen, vínculos donde existe dependencia emocional o sentimientos que nunca terminamos de procesar.

Y sí, aparece el clásico chisme de Venus retrógrado: el pasado puede volver a nuestra cabeza.

Pero calma, pues eso no significa que tu ex vaya a tocar la puerta mañana a las 8:37 de la noche con flores y una declaración de amor.

La interpretación astrológica habla más bien de recuerdos, emociones o asuntos pendientes que podrían reaparecer para ser revisados.

Entonces, quizá la pregunta no sea tanto “¿va a volver?”, sino algo mucho más incómodo: “¿Por qué todavía me mueve?”

¿Qué pasa cuando Venus regresa a Libra?

A partir del 25 de octubre, Venus retrocederá hacia Libra, signo que dentro de la astrología se relaciona con las relaciones, los acuerdos, el equilibrio y la convivencia.

Y aquí cambia un poquito el cuestionamiento, después de mirar lo que sentimos, toca preguntarnos qué está pasando con nuestros vínculos:

¿Existe reciprocidad o llevamos meses dando más de lo que recibimos?

¿Estoy negociando mis límites para no perder a alguien?

¿Esta relación me da paz o simplemente ya me acostumbré a ella?

¿Estoy siendo yo misma dentro de este vínculo o estoy tratando de convertirme en lo que la otra persona espera?

Desde la astrología, esta parte del tránsito pone el foco en recuperar el equilibrio y revisar qué significa realmente para nosotros una relación sana y justa.

¿Qué signos serán más afectados por Venus retrógrado?

Aunque, desde la astrología, todos los signos pueden vivir este periodo como una etapa de revisión, algunos podrían sentir con mayor intensidad los temas relacionados con el amor, los vínculos y la autoestima.

Escorpio: como Venus comienza su retrogradación en este signo, la atención se centra especialmente en temas como intimidad, confianza, deseo, celos y emociones pendientes.

Libra: Venus está tradicionalmente asociado con Libra y, además, el retroceso terminará en este signo. Por eso, las relaciones, la autoestima, las decisiones afectivas y la necesidad de encontrar equilibrio pueden tomar protagonismo.

Tauro: al ser el signo opuesto a Escorpio y estar también regido tradicionalmente por Venus, los vínculos, acuerdos y necesidades emocionales podrían convertirse en temas importantes de revisión.

Leo y Acuario: al formar una tensión astrológica con Escorpio, algunos astrólogos consideran que estos signos podrían enfrentarse con mayor intensidad a cuestionamientos relacionados con control, independencia, atención y relaciones.

Y si ya estabas pensando “pues mi signo no está ahí”, tranquila: en astrología no todo se reduce al signo solar, también se toman en cuenta elementos de la carta natal, como el ascendente y la posición de Venus.

¿Venus retrógrado hará que regrese mi ex?

Aquí viene la pregunta que probablemente todas queremos hacer y bueno, no hay garantía de que tu ex vuelva.

La astrología interpreta Venus retrógrado como un periodo en el que pueden revisarse relaciones anteriores, emociones pendientes y patrones afectivos, pero eso no significa que una persona específica vaya a reaparecer en tu vida.

Y quizá esa sea una de las partes más interesantes de este tránsito, si alguien del pasado aparece, la pregunta no tendría que ser automáticamente “¿volvemos?”, sino: “¿Qué cambió desde la última vez?”

Porque extrañar a alguien no significa necesariamente que debamos regresar con esa persona, a veces lo que extrañamos no es a la persona, sino la versión de nosotros mismos que existía cuando estábamos con ella.

¿Qué nos viene a enseñar Venus retrógrado?

Si seguimos la interpretación astrológica, este periodo llega con varias preguntas incómodas, pero bastante necesarias.

¿Qué quiero realmente? A veces confundimos deseo con costumbre, necesidad o miedo a estar solos.

A veces confundimos deseo con costumbre, necesidad o miedo a estar solos. ¿Qué estoy aceptando por miedo a perder a alguien? No todo lo que queremos conservar necesariamente nos hace bien.

No todo lo que queremos conservar necesariamente nos hace bien. ¿Mis vínculos son recíprocos? Amar mucho no significa tener que darlo todo mientras recibimos migajas.

Amar mucho no significa tener que darlo todo mientras recibimos migajas. ¿Qué relación tengo conmigo? Venus también se relaciona con la autoestima y los valores personales, así que puede ser un buen momento para preguntarnos cuánto nos estamos valorando.

Venus también se relaciona con la autoestima y los valores personales, así que puede ser un buen momento para preguntarnos cuánto nos estamos valorando. ¿En qué estoy gastando mi dinero y por qué? Dentro de la astrología, Venus también se relaciona con el placer, los recursos y el consumo, por lo que este periodo puede servir para revisar nuestros hábitos financieros.

En pocas palabras: ¿esto todavía lo quiero o simplemente no me he atrevido a soltarlo?

¿Qué hacer durante Venus retrógrado?

Si quieres aprovechar este periodo desde la perspectiva astrológica, la recomendación principal sería bastante sencilla: observar antes de reaccionar.

Puedes aprovechar estas semanas para:

• Revisar las relaciones que ya tienes.

• Identificar patrones que se repiten en tu vida amorosa.

• Hablar de temas pendientes sin actuar desde el impulso.

• Revisar tus gastos y prioridades.

• Reconectar contigo y con aquello que realmente disfrutas.

• Pensar en tus límites y necesidades.

• Cerrar ciclos que ya no tienen sentido para ti.

La idea no es encerrarte en tu casa, apagar el celular y esperar a que pase el apocalipsis amoroso, más bien, se trata de darte permiso de pensar dos veces antes de tomar decisiones importantes.

¿Qué no hacer durante Venus retrógrado?

Desde la astrología, suele recomendarse tener especial cuidado con las decisiones impulsivas relacionadas con el amor, el dinero y la estética.

Entre las cosas que algunos astrólogos aconsejan pensar dos veces están:

• Casarte o iniciar un compromiso amoroso importante por impulso.

• Hacer compras grandes sin revisar si realmente las necesitas.

• Tomar decisiones financieras importantes sin analizar todos los detalles.

• Terminar una relación solamente por una discusión momentánea.

• Volver con un ex únicamente porque apareció la nostalgia.

• Hacer cambios estéticos radicales que después podrían no convencerte.

Cafe Astrology, por ejemplo, considera este periodo más adecuado para revisar y replantear asuntos relacionados con relaciones y finanzas que para tomar decisiones definitivas en estas áreas.

Eso no significa que durante Venus retrógrado esté prohibido enamorarte, comprar algo o cambiarte el look, más bien, la idea, desde esta interpretación astrológica, es simplemente no dejar que un impulso de cinco minutos tome una decisión que después tendrás que sostener durante meses.

Así que si durante estas semanas aparece un mensaje inesperado, un recuerdo que creías enterrado o esa duda que llevabas meses evitando, quizá la pregunta no sea “¿por qué me está pasando esto?”, sino una mucho más incómoda: “¿Qué me está mostrando esto sobre mí?”

Porque si algo viene a poner sobre la mesa Venus retrógrado 2026, no es solamente quién regresa, sino por qué todavía le abriríamos la puerta.

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