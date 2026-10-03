Rumbo a la temporada de Día de Muertos, la Ciudad de México tendrá varias actividades nocturnas para quienes quieran conocer más sobre los murciélagos y la biodiversidad de la capital.

Las Noches de Murciélagos 2026 contemplan recorridos, contacto con fauna y hasta un campamento en distintos Centros de Cultura Ambiental. Si quieres ser parte de estas actividades, aquí en adn Noticias te contamos en qué puntos de la CDMX se realizarán estos encuentros.

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¿Cuándo y dónde serán las Noches de Murciélagos en CDMX?

Estas actividades estarán programadas en diferentes fechas para algunos puntos de la CDMX. Así quedó el calendario de las Noches de Murciélagos:

Sábado 10 de octubre: Centro Cultural y Ambiental Acuexcomatl

Viernes 16 de octubre: Centro Cultural Ambiental Chapultepec

Viernes 23 de octubre: Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas

Viernes 23 de octubre: Centro de Cultura Ambiental Yautlica

En el primer recinto ubicado en Xochimilco, la entrada costará 83 pesos y contará con un cupo limitado de 30 personas.

El segundo, en el Bosque de Chapultepec, tendrá entrada gratuita, aunque deberás realizar un registro previo.

El tercer encuentro también costará 83 pesos y se llevará a cabo en Tlalpan. Aunque en este caso tendrá un cupo de 100 personas para las actividades.

Por último, el cuarto punto ubicado en Iztapalapa, el costo será de 302 pesos por dos personas. Pero para esta actividad se podrá acampar y concluirá el evento el sábado a las 9:00 am.

¿Sabías que los murciélagos cumplen funciones esenciales para la naturaleza?



Descúbrelo en las Noches de Murciélagos. Consulta las fechas y sedes para conocer de cerca a estos fascinantes animales y su importancia para nuestros ecosistemas.



CCA Acuexcomatl:… pic.twitter.com/Mm6u1minhD — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) September 28, 2026

¿Qué actividades habrá durante las Noches de Murciélagos?

Estas actividades tienen como objetivo que los asistentes conozcan el comportamiento de los murciélagos y otros animales que permanecen activos durante la noche.

En Acuexcomatl, por ejemplo, se realizarán actividades relacionadas con la ecolocalización, monitoreo acústico y observación de fauna nocturna.

Por otra parte, Yautlica ofrecerá una experiencia más prolongada, pues los asistentes podrán pasar la noche en el espacio de conservación y observar la actividad de la fauna nocturna.

Se recomienda llevar ropa abrigadora y calzado adecuado. Quienes participen en el campamento deberán llevar casa de campaña, bolsa de dormir, cobijas y alimentos.

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