¿Ya sabes qué vas a hacer este sábado 3 de octubre? Si todavía no tienes plan, la CDMX viene cargadita de música y hay conciertos para cerrar el fin de semana cantando, brincando o simplemente dejándote llevar.

Desde rock y pop hasta surf rock, indie y propuestas latinoamericanas, este sábado hay varias opciones para salir de casa y armar el plan. Pero ¿dónde son, a qué hora empiezan y cuánto cuestan los conciertos del 3 de octubre en CDMX? Aquí en adn Noticias te contamos.

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Conciertos en CDMX hoy sábado 3 de octubre

Hay opciones para todos los gustos y distintos puntos de la ciudad, así que checa la cartelera y ve preparando el plan:

Elton John

Una de las presentaciones más esperadas de la cartelera es la de Elton John en el Estadio Banorte, con un espectáculo para quienes disfrutan del pop y rock internacional.

Lost Acapulco

Si buscas algo más movido, el surf rock llega al Teatro Metropólitan con Lost Acapulco, una opción para quienes quieren una noche de música, baile y mucha energía.

Carlos Sadness

Para los fans del indie pop, Carlos Sadness se presenta en el Lunario. El show está programado para las 9:00 p.m., ideal si quieres cerrar la noche con una propuesta más íntima.

Innervisions Festival

La música electrónica también tiene su espacio con el Innervisions Festival en Maravilla Studios, una propuesta para quienes prefieren pasar la noche entre beats y sonidos electrónicos.

Lugar: Maravilla Studios

El Plan de la Mariposa

El rock y los sonidos latinoamericanos llegan al Foro La Paz con El Plan de la Mariposa, una alternativa para quienes quieren descubrir una propuesta diferente.

Azul de Viena

El indie y rock alternativo también forman parte de la cartelera con Azul de Viena en el Foro Indie Rocks!, otro de los planes musicales para esta jornada.

Actividades GRATIS en CDMX hoy sábado 3 de octubre

Y si los conciertos no son lo tuyo o simplemente quieres guardar la cartera para después, también hay planes gratis en CDMX, este sábado hay actividades culturales, música y espectáculos para salir sin gastar en entrada.

Entre las opciones está el 20 aniversario de FARO Tecómitl, que tendrá un concierto de rock de entrada libre desde las 17:00 horas en la Plaza de San Antonio Tecómitl, en Milpa Alta.

También se realiza el Segundo Encuentro de Culturas Comunitarias, con actividades gratuitas de 10:00 a 17:00 horas en UTOPÍA Azcapotzalco.

Y si quieres algo más teatral, el Festival Internacional de Cabaret llega a su último día con la función Kawaii Kill, a las 16:00 horas, la obra es para mayores de 12 años y forma parte de la programación gratuita del festival.

Clima en CDMX hoy 3 de octubre

Ahora sí: antes de decidir si el plan será concierto, paseo o tarde de actividades, toca revisar al invitado que nadie invitó pero siempre aparece: el clima.

Para este sábado se espera cielo nublado en el Valle de México, con ambiente fresco y condiciones que podrían dejar lluvias, así que si vas a pasar varias horas fuera de casa, no está de más salir preparado y echar el paraguas a la mochila.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy 3 de octubre

Y si para moverte por la ciudad necesitas coche, ojo con esto antes de arrancar: este sábado 3 de octubre de 2026, el Hoy No Circula Sabatino aplica de 5:00 a 22:00 horas para los vehículos con Holograma 2, sin importar la terminación de su placa, así como para los automóviles con Holograma 1 cuya placa termine en número impar: 1, 3, 5, 7 o 9.

La restricción corresponde al primer sábado de octubre, por lo que conviene revisar el holograma y la terminación de la placa antes de salir para evitar una multa.

Así que ya tienes el combo completo: conciertos, actividades gratis, clima y Hoy No Circula. Ahora sí, solo falta decidir qué plan se arma este sábado.

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