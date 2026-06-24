Quintana Roo impulsa una medida sin precedentes para proteger al tiburón toro

La solicitud de una indicación geográfica para el tiburón toro en Quintana Roo busca proteger de forma inédita a esta especie viva para transformar su avistamiento en un modelo de turismo sustentable de reconocimiento mundial.

La Secretaría de Economía, por medio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formalizó el inicio del proceso mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este mecanismo legal pretende resguardar el patrimonio biológico marino del Caribe Mexicano frente a la explotación comercial tradicional.

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¿En qué consiste la indicación geográfica para la conservación ambiental en Quintana Roo?

El proyecto normativo traslada el valor económico del tiburón toro del sector de la pesca hacia el sector terciario, priorizando la derrama financiera del buceo de observación sobre la captura. La propuesta representa una estrategia de naturaleza internacional, ya que los esquemas de propiedad industrial suelen otorgarse a productos alimenticios o manufacturas, y no a fauna en total libertad.

Las playas del municipio de Solidaridad, principalmente en Playa del Carmen, reciben a decenas de ejemplares entre los meses de noviembre y marzo con estas pautas de turismo sustentable:

Fomentar el turismo de observación: atrae a buzos de distintos países para admirar ejemplares que superan los 300 kilogramos en las costas del estado.

atrae a buzos de distintos países para admirar ejemplares que superan los 300 kilogramos en las costas del estado. Asegurar beneficios comunitarios: canaliza los recursos económicos generados directamente hacia los prestadores de servicios y las comunidades vinculadas con la naturaleza.

canaliza los recursos económicos generados directamente hacia los prestadores de servicios y las comunidades vinculadas con la naturaleza. Fortalecer la protección de la especie: consolida un marco regulatorio internacional que blinda las áreas de congregación de este gran depredador marino.

¿Cuáles son las fases legales de la iniciativa de turismo sustentable?

El procedimiento administrativo debe agotar diversos periodos de fiscalización jurídica antes de que el organismo de la federación emita una resolución definitiva. La normativa contempla la apertura de una fase de consulta pública para que terceros interesados presenten observaciones técnicas respecto al polígono de protección costera.

De concretarse la validez de este certificado, la medida de conservación ambiental se sumará a los esquemas de identidad geográfica que protegen otros productos emblemáticos de la Península de Yucatán:

La miel de Quintana Roo: cuenta con un reconocimiento de origen debido a sus procesos de producción comunitaria.

cuenta con un reconocimiento de origen debido a sus procesos de producción comunitaria. El chile habanero: posee una denominación de origen estricta que regula su cultivo en los suelos de la región.

posee una denominación de origen estricta que regula su cultivo en los suelos de la región. El pulpo maya: dispone de medidas específicas para garantizar la trazabilidad y sustentabilidad de la pesquería.

Las dependencias locales proyectan que la declaración definitiva posicione al territorio costero como un referente de vanguardia ecológica durante el presente periodo de evaluaciones de la administración federal.

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