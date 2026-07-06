EN VIVO: Clasificados a cuartos de final del Mundial 2026 hoy 6 de julio

La Selección Mexicana quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; sin embargo, la actividad de los octavos de final sigue vigente y hoy lunes 6 de julio habrá dos partidos que nadie se quiere perder.

Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica serán los encuentros que definirán otro partido de cuartos de final del torneo.

Hasta ahora ya están definidos para la siguiente ronda en Francia vs Marruecos y Noruega vs Inglaterra.

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Minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026 hoy 6 de julio

Equipos eliminados en los octavos de final del Mundial 2026

Tras dos jornadas de los octavos de final, estas son las selecciones que se despidieron de la justa deportiva:

Canadá

Paraguay

Brasil

México

¿Dónde y a qué hora ver el España vs Portugal del Mundial 2026?

Sin duda este lunes se jugará uno de los partidos más esperados del Mundial y es Portugal vs España, en donde se podría dar el último partido de Cristiano Ronaldo o se le dirá adiós al campeón de Europa.

El partido lo podrás seguir gratis y en vivo por Azteca Deportes, ahí tendrás la mejor transmisión y estarás en compañía de los mejores comentaristas del futbol mexicano. Además, este día compartirá su conocimiento Iker Casillas, campeón del mundo con España en 2010.

¡DUELO DE TITANES! 🇵🇹💥🇪🇸



Portugal y España se enfrentan para buscar su boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Este cotejo promete regalarnos bastantes emociones de principio a fin. ¡Un choque de pronóstico reservado donde se juega el todo por el… pic.twitter.com/hc0mXUZL56 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2026

Estos son los canales para ver el encuentro:

Azteca 7

Azteca Deportes Network

aztecadeportes.com

App Azteca Deportes

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