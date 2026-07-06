EN VIVO: Clasificados a cuartos de final del Mundial 2026 hoy 6 de julio

La Selección Mexicana quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; sin embargo, la actividad de los octavos de final sigue vigente y hoy lunes 6 de julio habrá dos partidos que nadie se quiere perder.
Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica serán los encuentros que definirán otro partido de cuartos de final del torneo.
Hasta ahora ya están definidos para la siguiente ronda en Francia vs Marruecos y Noruega vs Inglaterra.
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Minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026 hoy 6 de julio
Equipos eliminados en los octavos de final del Mundial 2026
Tras dos jornadas de los octavos de final, estas son las selecciones que se despidieron de la justa deportiva:
- Canadá
- Paraguay
- Brasil
- México
¿Dónde y a qué hora ver el España vs Portugal del Mundial 2026?
Sin duda este lunes se jugará uno de los partidos más esperados del Mundial y es Portugal vs España, en donde se podría dar el último partido de Cristiano Ronaldo o se le dirá adiós al campeón de Europa.
El partido lo podrás seguir gratis y en vivo por Azteca Deportes, ahí tendrás la mejor transmisión y estarás en compañía de los mejores comentaristas del futbol mexicano. Además, este día compartirá su conocimiento Iker Casillas, campeón del mundo con España en 2010.
Estos son los canales para ver el encuentro:
- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
- aztecadeportes.com
- App Azteca Deportes
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