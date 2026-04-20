Japón está cada vez más presente en México y prueba de ello es Creepy Nuts, el dúo de hip-hop que puso a vibrar a los fans mexicanos en el Palacio de los Deportes.
“Una noche llena de ritmo” y “una experiencia única” fueron tan solo algunos de los comentarios de los fans luego de que R-Shitei y DJ Matsunaga mostraran una increíble conexión con sus seguidores.
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¿Cómo fue el concierto de Creepy Nuts?
La presentación comenzó poco después de las 7:30 pm y sin duda lo hizo con el pie derecho, ya que desde el comienzo puso a saltar a los asistentes.
El repertorio de canciones incluyó temazos como “Otonoke” y “Mirage”, pero sin duda la canción que emocionó a los capitalinos fue “Bling-Bang-Bang-Born.
Y es que recordemos que “Bling-Bang-Bang-Born” es el opening 2 de Mashle, uno de animes más destacados en la actualidad.
Creepy Nuts promete regresar a México
R-Shitei dijo a sus fans que era la primera vez que visitaban México, pero el entusismo con el que fueron recibidos los hace querer volver regresar a nuestra tierra azteca.
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