El dúo de hip-hop japonés, Creepy Nuts, dio su primer concierto en CDMX; hizo vibrar a los fans en el Palacio de los Deportes.

El dúo de hip-hop japonés, Creepy Nuts, dio su primer concierto en CDMX; hizo vibrar a los fans en el Palacio de los Deportes. | Adriana Pacheco | adn Noticias

Japón está cada vez más presente en México y prueba de ello es Creepy Nuts, el dúo de hip-hop que puso a vibrar a los fans mexicanos en el Palacio de los Deportes.

“Una noche llena de ritmo” y “una experiencia única” fueron tan solo algunos de los comentarios de los fans luego de que R-Shitei y DJ Matsunaga mostraran una increíble conexión con sus seguidores.

Concierto de Creepy Nuts en la CDMX "Bling-Bang-Bang-Born" fue el tema más exitoso del concierto y se cantó dos veces para complacer a los fans. (Adriana Pacheco | adn Noticias)

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¿Cómo fue el concierto de Creepy Nuts?

La presentación comenzó poco después de las 7:30 pm y sin duda lo hizo con el pie derecho, ya que desde el comienzo puso a saltar a los asistentes.

El repertorio de canciones incluyó temazos como “Otonoke” y “Mirage”, pero sin duda la canción que emocionó a los capitalinos fue “Bling-Bang-Bang-Born.

Concierto de Creepy Nuts en CDMX El vocalista de la banda R-Shitei agradeció al público por tan buena aceptación y aseguró que regresarán. (Adriana Pacheco | adn Noticias)

Y es que recordemos que “Bling-Bang-Bang-Born” es el opening 2 de Mashle, uno de animes más destacados en la actualidad.

Creepy Nuts promete regresar a México

R-Shitei dijo a sus fans que era la primera vez que visitaban México, pero el entusismo con el que fueron recibidos los hace querer volver regresar a nuestra tierra azteca.