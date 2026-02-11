Escapada familiar cerca de CDMX: el balneario de aguas termales con cabañas económicas y descuentos especiales

A pocas horas de Ciudad de México, el Parque Acuático San Carlos es una gran opción de escapada para familias que buscan descanso, diversión y aguas termales en un mismo lugar. El balneario ubicado en Puebla aprovecha manantiales naturales y combina zonas recreativas, hospedaje y servicios pensados para pasar el día o quedarse la noche sin complicaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Parque Acuático San Carlos: Aguas termales y servicios para toda la familia

El parque ofrece servicios variados pensados para la comodidad de las familias que lo visitan.

Primeros auxilios y ambulancias 24 horas

Guardavidas en zonas acuáticas

Áreas verdes y espacios para descansar

Zona de asadores y mesas de acceso libre

Palapas familiares

Baños, regaderas, vestidores y lockers

Estacionamiento



Cabañas, habitaciones y campamento: Opciones para quedarse la noche

Uno de los mayores atractivos del balneario es la posibilidad de hospedarse dentro del parque. Las cabañas incluyen acceso para cuatro personas y cuentan con cocineta, refrigerador, comedor, sala, camas matrimoniales, televisión y baño con regadera. Existen también habitaciones más sencillas, ideales para estancias cortas.

Los precios de referencia son:



Cabañas : desde $2,350 por noche (hasta 4 personas)

: desde $2,350 por noche (hasta 4 personas) Habitaciones : entre $1,500 y $2,050 según capacidad

: entre $1,500 y $2,050 según capacidad Campamento: acceso 24 horas desde $315 adultos y $240 niños

El hospedaje requiere reserva anticipada y depósito, además de un pequeño depósito reembolsable al llegar. También existe renta de casas de campaña y servicios adicionales para quienes prefieren una experiencia más aventurera.

Tarifas, descuentos y actividades extra

El acceso general mantiene precios accesibles y contempla beneficios para distintos visitantes. Niños pequeños entran gratis según estatura, mientras que adultos mayores con credencial INAPAM obtienen tarifa preferencial. El parque también ofrece membresías anuales para quienes planean visitas frecuentes.

Entrada general:



Adultos : $200

: $200 Niños : $160

: $160 INAPAM : $150

: $150 Personas con discapacidad: cortesía

Además del área acuática, el lugar suma actividades como tirolesa, gotcha, renta de mesas, palapas y lockers, lo que amplía la experiencia más allá del agua termal.

Ubicado en la comunidad de San Carlos, en Izúcar de Matamoros, Puebla, el parque acuático es una opción ideal para una escapada cercana a CDMX que combina naturaleza, descanso y entretenimiento en un entorno pensado para disfrutar en familia durante todo el año.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.