Aguas termales desde 70 pesos: El balneario con spa a menos de 2 horas de CDMX que especialistas recomiendan
Un clásico del turismo de bienestar en Morelos combina aguas sulfurosas, spa y precios accesibles para una escapada sin gastar de más.
A menos de dos horas de la Ciudad de México, Agua Hedionda sigue siendo uno de esos lugares que se recomiendan de boca en boca. Tiene aguas termales de manantial, servicios completos de spa y entradas que arrancan desde los 70 pesos. El balneario, ubicado en Cuautla, abre todos los días del año de 7:00 a 18:00 horas y ofrece una experiencia pensada para descansar sin prisas.
Agua Hedionda: Un balneario con aguas sulfurosas con tradición terapéutica
Agua Hedionda es un referente del turismo de salud en Morelos. Sus aguas sulfurosas brotan de manera natural y mantienen una temperatura promedio de 27 grados, lo que permite disfrutar de las albercas durante casi todo el año. De acuerdo con recomendaciones médicas tradicionales, este tipo de agua mineral se asocia con beneficios para distintas afecciones, entre ellas:
- Reumatismo
- Nerviosismo e insomnio
- Enfermedades de la piel
- Tensión arterial
- Úlceras gástricas
- Várices
- Diabetes
- Arterioesclerosis
Albercas, spa y espacios para pasar el día completo
Además de las albercas termales, el balneario también cuenta con opciones tanto para relajarse como para convivir en familia o con amigos:
- Manantial natural
- Chapoteaderos
- Vestidores individuales y familiares
- Albercas privadas
- Sauna e hidromasaje
- Juegos infantiles
- Asadores
- Cancha de futbol rápido
- Gimnasio al aire libre
- Pista para correr
- Venta de alimentos, bebidas y helados
También hay servicios de spa y masajes, ideales para quienes buscan un plan más tranquilo o una visita enfocada en el bienestar.
Cuánto cuesta entrar a Agua Hedionda
Uno de los puntos fuertes del balneario son sus precios accesibles, con tarifas diferenciadas según el día:
Entradas generales
Adultos:
- Lunes a viernes: 100 pesos
- Sábados, domingos y festivos: 130 pesos
Niños (menos de 1.20 m):
- Lunes a viernes: 80 pesos
- Fin de semana y festivos: 100 pesos
Adultos mayores con INAPAM y personas con discapacidad:
- Lunes a viernes: 80 pesos
- Fin de semana y festivos: 100 pesos
Promociones
- Promoción mañanera (7:00 a 9:00 am): 70 pesos
- Jueves 2×1 en adultos o niños (no aplica INAPAM)
- Cuponeras desde 420 pesos
- Tarjeta Club 20: 1200 pesos
- Tarjeta Club 30: 1800 pesos
Spa y servicios especiales
Hidromasaje para dos personas (40 minutos, incluye entrada):
- Entre semana: 400 pesos
- Fin de semana y festivos: 500 pesos
Sauna general para dos personas (20 minutos, incluye entrada):
- Entre semana: 400 pesos
- Fin de semana y festivos: 500 pesos
Albercas privadas
- Tamaño 01: 400 pesos por hora
- Tamaños 02 al 07: 350 pesos por hora
(Capacidad hasta 15 personas, mínimo 3 horas)
