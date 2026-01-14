Aguas termales desde 70 pesos: El balneario con spa a menos de 2 horas de CDMX que especialistas recomiendan

A menos de dos horas de la Ciudad de México, Agua Hedionda sigue siendo uno de esos lugares que se recomiendan de boca en boca. Tiene aguas termales de manantial, servicios completos de spa y entradas que arrancan desde los 70 pesos. El balneario, ubicado en Cuautla, abre todos los días del año de 7:00 a 18:00 horas y ofrece una experiencia pensada para descansar sin prisas.

Agua Hedionda: Un balneario con aguas sulfurosas con tradición terapéutica

Agua Hedionda es un referente del turismo de salud en Morelos. Sus aguas sulfurosas brotan de manera natural y mantienen una temperatura promedio de 27 grados, lo que permite disfrutar de las albercas durante casi todo el año. De acuerdo con recomendaciones médicas tradicionales, este tipo de agua mineral se asocia con beneficios para distintas afecciones, entre ellas:

Reumatismo

Nerviosismo e insomnio

Enfermedades de la piel

Tensión arterial

Úlceras gástricas

Várices

Diabetes

Arterioesclerosis

Albercas, spa y espacios para pasar el día completo

Además de las albercas termales, el balneario también cuenta con opciones tanto para relajarse como para convivir en familia o con amigos:

Manantial natural

Chapoteaderos

Vestidores individuales y familiares

Albercas privadas

Sauna e hidromasaje

Juegos infantiles

Asadores

Cancha de futbol rápido

Gimnasio al aire libre

Pista para correr

Venta de alimentos, bebidas y helados

También hay servicios de spa y masajes, ideales para quienes buscan un plan más tranquilo o una visita enfocada en el bienestar.

Cuánto cuesta entrar a Agua Hedionda

Uno de los puntos fuertes del balneario son sus precios accesibles, con tarifas diferenciadas según el día:

Entradas generales

Adultos : Lunes a viernes: 100 pesos Sábados, domingos y festivos: 130 pesos

Niños (menos de 1.20 m): Lunes a viernes: 80 pesos Fin de semana y festivos: 100 pesos

Adultos mayores con INAPAM y personas con discapacidad : Lunes a viernes: 80 pesos Fin de semana y festivos: 100 pesos



Promociones

Promoción mañanera (7:00 a 9:00 am): 70 pesos

Jueves 2×1 en adultos o niños (no aplica INAPAM)

Cuponeras desde 420 pesos

Tarjeta Club 20: 1200 pesos

Tarjeta Club 30: 1800 pesos

Spa y servicios especiales

Hidromasaje para dos personas (40 minutos, incluye entrada): Entre semana: 400 pesos Fin de semana y festivos: 500 pesos

Sauna general para dos personas (20 minutos, incluye entrada): Entre semana: 400 pesos Fin de semana y festivos: 500 pesos



Albercas privadas

Tamaño 01: 400 pesos por hora

Tamaños 02 al 07: 350 pesos por hora

(Capacidad hasta 15 personas, mínimo 3 horas)

