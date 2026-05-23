Ruta, horarios y cierres viales por paseo dominical en bici en CDMX

En la CDMX se ha vuelto casi tradición el paseo dominical en bici hay muchas actividades gratuitas, talleres y dinámicas para que disfrutes de tu día en familia o con amigos.

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Ruta y horario del paseo dominical en bici

El paseo dominical en bici se llevará a cabo el 24 de mayo de las 08:00 a las 14:00 horas y será por:

Paseo de la Reforma

Calzada Guadalupe

Condesa

División del Norte

Patriotismo

Eje 7 Sur

Centro Histórico

Eje 2 Norte

Coyoacán

Cierres viales por paseo en bici

En total son 61 kilómetros de recorrido habrá cierres viales en Paseo de la Reforma desde:

Calzada de Guadalupe

Camal del Norte

Juárez

Venustiano Carranza

Sevilla

Durango

Mazatlán

Alfonso Reyes

División del Norte

Patriotismo

Eje 7 Sur Extremadura

Eje 7 Félix Cuevas

Eje 7 Sur A

División del Norte

Miguel Ángel de Quevedo

Durante el recorrido habrá servicio médico, sanitarios, servicio mecánico, escuela vial y préstamo de bicis.

Actividades en el paseo dominical

En el Ángel de la Independencia habrá:

08:00 a 09:00 horas: Yoga

09:00 a 10:00 horas: Tai chi

10:00 a 13:30 horas: Actividades fitnes

En el Ahuehuete

09:00 a 12:30 horas: Préstamo de bicis

Taller de patinaje roller y módulo de educación lúdica

En la Glorieta de la Diana

09:00 a 13:00 horas Paseo en Bici para personas con discapacidad visual

09:00 a 13:00 horas biciescuela

¿Ya tienes plan para el domingo? 🧐



Acude al #PaseoDominical, disfruta de actividades gratuitas, talleres y dinámicas que llenarán tu mañana de diversión y buena vibra. 🤩✅https://t.co/SwOeJrdaez pic.twitter.com/47yEuyacPc — MI Bici CDMX (@MIBiciCDMX) May 23, 2026

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