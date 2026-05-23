Ruta, horarios y cierres viales por paseo dominical en bici en CDMX

En la CDMX se ha vuelto casi tradición el paseo dominical en bici hay muchas actividades gratuitas, talleres y dinámicas para que disfrutes de tu día en familia o con amigos.
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Ruta y horario del paseo dominical en bici
El paseo dominical en bici se llevará a cabo el 24 de mayo de las 08:00 a las 14:00 horas y será por:
- Paseo de la Reforma
- Calzada Guadalupe
- Condesa
- División del Norte
- Patriotismo
- Eje 7 Sur
- Centro Histórico
- Eje 2 Norte
- Coyoacán
Cierres viales por paseo en bici
En total son 61 kilómetros de recorrido habrá cierres viales en Paseo de la Reforma desde:
- Calzada de Guadalupe
- Camal del Norte
- Juárez
- Venustiano Carranza
- Sevilla
- Durango
- Mazatlán
- Alfonso Reyes
- División del Norte
- Patriotismo
- Eje 7 Sur Extremadura
- Eje 7 Félix Cuevas
- Eje 7 Sur A
- División del Norte
- Miguel Ángel de Quevedo
Durante el recorrido habrá servicio médico, sanitarios, servicio mecánico, escuela vial y préstamo de bicis.
Actividades en el paseo dominical
En el Ángel de la Independencia habrá:
- 08:00 a 09:00 horas: Yoga
- 09:00 a 10:00 horas: Tai chi
- 10:00 a 13:30 horas: Actividades fitnes
En el Ahuehuete
- 09:00 a 12:30 horas: Préstamo de bicis
- Taller de patinaje roller y módulo de educación lúdica
En la Glorieta de la Diana
- 09:00 a 13:00 horas Paseo en Bici para personas con discapacidad visual
- 09:00 a 13:00 horas biciescuela
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