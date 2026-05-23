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Ruta, horarios y cierres viales por paseo dominical en bici en CDMX

Si aún no tienes plan para este domingo puedes disfrutar de un paseo en bici y recorrer las calles de la CDMX y disfrutar de muchas actividades.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se ha vuelto casi tradición el paseo dominical en bici hay muchas actividades gratuitas, talleres y dinámicas para que disfrutes de tu día en familia o con amigos.

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Ruta y horario del paseo dominical en bici

El paseo dominical en bici se llevará a cabo el 24 de mayo de las 08:00 a las 14:00 horas y será por:

  • Paseo de la Reforma
  • Calzada Guadalupe
  • Condesa
  • División del Norte
  • Patriotismo
  • Eje 7 Sur
  • Centro Histórico
  • Eje 2 Norte
  • Coyoacán

Cierres viales por paseo en bici

En total son 61 kilómetros de recorrido habrá cierres viales en Paseo de la Reforma desde:

  • Calzada de Guadalupe
  • Camal del Norte
  • Juárez
  • Venustiano Carranza
  • Sevilla
  • Durango
  • Mazatlán
  • Alfonso Reyes
  • División del Norte
  • Patriotismo
  • Eje 7 Sur Extremadura
  • Eje 7 Félix Cuevas
  • Eje 7 Sur A
  • División del Norte
  • Miguel Ángel de Quevedo

Durante el recorrido habrá servicio médico, sanitarios, servicio mecánico, escuela vial y préstamo de bicis.

Actividades en el paseo dominical

En el Ángel de la Independencia habrá:

  • 08:00 a 09:00 horas: Yoga
  • 09:00 a 10:00 horas: Tai chi
  • 10:00 a 13:30 horas: Actividades fitnes

En el Ahuehuete

  • 09:00 a 12:30 horas: Préstamo de bicis
  • Taller de patinaje roller y módulo de educación lúdica

En la Glorieta de la Diana

  • 09:00 a 13:00 horas Paseo en Bici para personas con discapacidad visual
  • 09:00 a 13:00 horas biciescuela

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