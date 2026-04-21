El Gobierno Federal refuerza la presencia de la Guardia Nacional y controles estrictos en destinos clave para garantizar la paz de los turistas nacionales y extranjeros

El Gobierno Federal refuerza la presencia de la Guardia Nacional y controles estrictos en destinos clave para garantizar la paz de los turistas nacionales y extranjeros | Reuters

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó el fortalecimiento inmediato de los protocolos de seguridad en zonas arqueológicas y destinos turísticos del país, luego del ataque armado registrado el 20 de abril en Teotihuacán, considerado un hecho inédito en este tipo de espacios.

Durante la conferencia matutina de este martes 21 de abril, el funcionario destacó que la respuesta de las autoridades fue “inmediata y contundente”, lo que permitió neutralizar al agresor en cuestión de minutos y evitar un mayor número de víctimas.

El ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas —una turista canadiense y el agresor—, así como al menos 13 lesionados, siete de ellos por arma de fuego.

El día de ayer se registró un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho inédito en un sitio de esta relevancia en nuestro país.



La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Elementos de la @GN_MEXICO_ actuaron con rapidez, determinación y eficacia: el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 21, 2026

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¿Cuáles son los nuevos parámetros de seguridad en zonas arqueológicas?

El Gobierno de México implementará un paquete de medidas enfocadas en prevenir hechos de violencia en sitios turísticos y culturales.

Entre los nuevos parámetros de seguridad destacan:

Incremento de la presencia de la Guardia Nacional en zonas arqueológicas y destinos turísticos

en zonas arqueológicas y destinos turísticos Reforzamiento de revisiones preventivas a visitantes

a visitantes Implementación de controles de acceso más estrictos

Fortalecimiento de sistemas de videovigilancia

Ampliación del patrullaje físico y cibernético

Estas acciones buscan proteger espacios altamente concurridos, como lo es Teotihuacán, uno de los sitios más visitados del país.

Teotihuacán permanecerá cerrado tras el ataque armado

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso mientras continúan las investigaciones por el ataque armado.

A través de un comunicado, el organismo detalló que la medida busca garantizar la seguridad de los visitantes y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

¿Qué pasó en Teotihuacán? Cronología del ataque

El pánico se desató en la zona arqueológica cuando un hombre armado abrió fuego contra visitantes en la Pirámide de la Luna.

En el hecho murieron dos personas y 13 resultaron lesionadas, varias de ellas por impactos de bala.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó al presunto agresor como Julio César Jasso Ramírez, Julio César “N”, quien actuó solo y portaba una identificación oficial; de acuerdo con autoridades estatales, el atacante fue herido en una pierna por elementos de seguridad antes de quitarse la vida.

Las investigaciones apuntan a que el agresor tenía un perfil psicopático y habría planeado el ataque, ya que realizó visitas previas al sitio y se hospedó en hoteles cercanos. En su mochila se encontraron una credencial del INE, un teléfono y 52 cartuchos útiles.

García Harfuch destaca actuación de la Guardia Nacional

García Harfuch subrayó que la intervención de la Guardia Nacional fue determinante para contener la agresión.

El secretario insistió en que, de no haberse actuado con rapidez, el número de víctimas pudo haber sido mayor. Además, señaló que desde el primer momento se activaron protocolos de atención a víctimas, con acompañamiento de dependencias federales.

También reconoció la coordinación con la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cuya intervención fue clave en las primeras horas tras el ataque.

Aumentan seguridad rumbo a eventos internacionales

Paralelamente, el titular de la SSPC aseguró que los operativos de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ están garantizados. Indicó que los protocolos llevan más de un año en preparación y que existe vigilancia permanente para prevenir cualquier amenaza.

El Gobierno Federal reiteró que el objetivo es garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros, así como preservar la integridad de los principales destinos turísticos del país ante cualquier riesgo.

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