Guelaguetza 2026 tiene nueva imagen, lista de regiones de participarán en el evento cultural

La pintura "Sinfonía de colores" es la imagen oficial de la Guelaguetza 2026, fiesta que cada año engloba tradición, cultura y unión. En esta obra, del artista Noel Gómez Lorenzo, se refleja la música, la danza, así como la diversidad que tiene Oaxaca

"Sinfonía de colores" es una obra de óleo sobre tela y de acuerdo con la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, el orgullo de nuestras raíces y el espíritu comunitario forma parte de su identidad.

"En cada pincelada admiramos el encuentro entre pueblos, una memoria viva que se renueva cada año, una celebración a nuestra cultura, a nuestra historia y a nuestra gente...Celebremos juntos la fiesta cultural más grande de América Latina", señaló la secretaria de Turismo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué actividades hay en la Guelaguetza 2026?

La Guelaguetza es un evento cultural que congrega a miles de personas, sobre todo turistas, durante el mes de julio. Desde 1932, los diversos pueblos indígenas de Oaxaca difunden y comparten su identidad a través de expresiones musicales, dancísticas y gastronómicas.

¡Conoce la imagen oficial de la #Guelaguetza2026! 🎉 “Sinfonía de colores”, es una obra del artista Noel Gómez Lorenzo que refleja la identidad de los pueblos oaxaqueños y la alegría de nuestra máxima fiesta. pic.twitter.com/nnYV9Xq5pm — Guelaguetza Oficial (@GuelaguetzaOf) January 18, 2026

¿Cuándo será la Guelaguetza 2026?

El espectáculo central de la edición 94 de la Guelaguetza se prevé que se realice los lunes 20 y 27 de julio. Durante el mes se realizarán varias actividades, sobre todo representaciones.

Las ocho regiones del estado que participarán son: La Costa, La Cañada, La Mixteca, La Sierra Sur, La Sierra Norte, La Cuenca del Papaloapan, El Istmo y Los Valles Centrales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.