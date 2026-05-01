Comer un taquito con cebolla, salsa y limón en casi un ritual en México y si eres de los que disfruta comer este manjar entonces no te puedes perder la Feria de la Barbacoa 2026 donde podrás probar diferentes platillos y comprar artesanías.

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¿Cuándo y dónde es la feria?

Para que puedas disfrutar de todo lo que habrá, la Feria de la Barbacoa 2026 se llevará a cabo del 1 al 10 de mayo a un costado de la Prepa 1 en Santa María Tepepan en Xochimilco.

La entrada es gratuita, pero te recomendamos llevar suficiente efectivo para que puedas comprar todo lo que se te antoje.

¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa 2026?

En el cartel oficial se anuncia una zona gastronómica, teatro del pueblo, granja didáctica, artesanías y otras propuestas.

Para los amantes de la comida habrá tacos dorados, pancita, carnitas, mixiotes y postres. Habrá actividades de equinoterapia y los asistentes podrán convivir con caballos.

🍖🔥 ¡La XXVI Feria de la Barbacoa ya está aquí! Comida deliciosa, una tarde en Xochimilco y un ambiente familiar.



Visítanos y disfruta de la gastronomía, artesanías y todos los productos que nuestras y nuestros productores locales han preparado para ti. ✨#XochimilcoFlorece🌺 pic.twitter.com/nV250GrI7R — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) April 30, 2026

¿Qué hacer en Xochimilco?

Además de comer y disfrutar de la Feria de la Barbacoa 2026, puedes recorrer los canales de Xochimilco o visitar el Mercado Madreselva para que compres plantas ornamentales, flores y árboles de distintos tipos.

Otra opción es visitar el Parque Ecológico Xochimilco, un pulmón verde de aproximadamente 165 hectáreas ideal para hacer ejercicio, andar en bicicleta o armar un picnic.

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