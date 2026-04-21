Disfruta de los icónicos sets de Friends en esta nueva experiencia en CDMX

Disfruta de los icónicos sets de Friends en esta nueva experiencia en CDMX | Friends Experience

Friends es una de las series más populares en todo el mundo y para que los fans vivan una experiencia única y sentirse en el departamento de Monica, Rachel o en Central Perk, llega a CDMX THE FRIENDS™ Experience y aquí te contamos todos los detalles para que no te la pierdas.

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THE FRIENDS™ Experience en CDMX

En esta experiencia podrás tomarte fotos en los sets interactivos, podrás ver el icónico sofá naranja, entrar al departamento de Monica y Rachel o relajarte en los sillones de Joey y Chandler.

También podrás bailar frente a la fuente, explorar vestuarios réplica y varios props y memorabiblia recreados. Habrá alimentos y bebidas inspirados en la serie. Los asistentes podrán capturar fotos y disfrutar de una salida nostálgica por el universo de Friends.

¿Cuándo y dónde es THE FRIENDS™ Experience?

El evento se llevará a cabo a partir del 15 de mayo y el recorrido tiene una duración de una hora y es apta para todas las edades. La locación es en el Casino del Bosque en Avenida Constituyentes 500.

Los boletos saldrán a la venta el próximo 22 de abril a partir de las 10:00 horas y podrás comprarlos en el siguiente enlace. Se recomienda llegar 15 minutos antes del horario asignado. En caso de que quieras cambiar la fecha de tu bolero deberás hacerlo con 48 horas de anticipación.

La forma más sencilla para llegar es en auto y el lugar cuenta con estacionamiento con costo adicional; si prefieres llegar en transporte la opción más práctica es ir a Tacubaya y de ahí tomar el camión Tinajas y bajar en la estación IPN Lázaro Cárdenas Vocacional No. 4. También puedes llegar en el Cablebús, la estación más cercana es Charrería de la línea 3.

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