México se ha vuelto un completo fan del K-pop y ahora le toca a DPR IAN cautivar a los fans con sus éxitos más destacados en el concierto gratuito que ofrecerá en Nuevo León este 2026, así que toma nota de la fecha y el día en que se presentará.

El colectivo surcoreano DPR se ha presentado en dos ocasiones en México, la primera en 2022 y la segunda en 2024 y lo hizo a lo grande, pues llenaron el Palacio de los Deportes y el Pepsi Center sin ningún problema.

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¿Cuándo será el concierto gratuito de DPR IAN?

El concierto gratuito de DPR IAN se realizará el 23 de junio, un día antes del partido entre Corea y Sudáfrica. El Gobierno de Nuevo León confirmó que en la entidad hay una importante comunidad coreana, por la presencia de algunas empresas automotrices, lo que hará aún más especial la presentación de este artista.

¿Quién es DPR IAN?

Christian Yu, anteriormente conocido como Rome y quien actualmente lleva el nombre de DPR IAN, nació en Sydney, Australia. Se trasladó a Corea del Sur para formarse como idol y rápidamente consiguió fama de la mano del grupo C-CLOW, que después se separó.

Sin embargo, eso no lo detuvo porque se enfocó en la producción visual y fundó el colectivo DPR, del cual forma parte. Sus canciones más destacadas son:

Don´t Go Insane

Calico

Dope Lovers

Mood

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