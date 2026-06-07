¿Tienes algún recuerdo doloroso que quieras olvidar? “La Lavandería de Almas de Marigold”, publicado por Ediciones Urano te puede ayudar...Y es que muchos hemos soñado en borrar algunas cosas del pasado para cambiar nuestra situación actual y eliminar nuestro pesar.

Ojalá todo fuera tan fácil como ir a una lavandería, en donde “lavamos, planchamos y colgamos, para hacer borrón y cuenta nueva”, señaló la escritora Jungeun Yun en entrevista a adn Noticias, sin embargo, aclaró que el objetivo principal del libro no es el arrepentimiento sino la superación.

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“La Lavandería de Almas de Marigold”, un libro healing fiction

Sí “La Lavandería de Almas de Marigold” es un libro healing fiction, es decir una novela para sanar el alma o “literatura que cura”. El género nació en Corea del Sur y poco a poco ya se expande en varios países, entre ellos México, para que las personas se quiten un peso de encima, sobre todo quienes sufren.

¿Cómo nació “La Lavandería de Almas de Marigold”?

El libro es el reflejo de 10 años de planeación y desarrollo y de acuerdo con la autora, busca que las personas que quieran desahogarse encuentren consuelo, ya que la obra transmite reflexiones a través de la ficción para volver encontrar el camino, es decir la superación.

“Creo que todos hemos pensado en cómo podemos borrar o hacer limpieza de las heridas o manchas que tenemos a lo largo de la vida. Después de mis 40 empecé a idear que la vida podría cambiar drásticamente si podríamos eliminar algunas cosas”, dijo.

¿A quiénes va dirigido “La Lavandería de Almas de Marigold”?

Jungeun Yun nunca planeó el rango de edad a quienes iba dirigido su libro, pero es apto para todo el público, pues todos pueden encontrar consuelo y la manera para reflejar sus manchas del pasado. Desde niños pequeños hasta adultos mayores, la lectura los llevará por emociones que sentirán los protagonistas al pasar por diversos acontecimientos.

La obra forma parte de una serie de tres libros y con este se empieza. En esta lectura reflejamos nuestro dolor, culpabilidad y sentimientos que atravesamos; en la segunda (obra) buscamos la manera de sanarlos y en la tercera “vamos un paso hacia adelante, iniciamos a superarlo”.

¿Cuál es la importancia healing fiction?

Al ser cuestionada sobre la necesidad de los libros healing fiction, la escritora mencionó que ante la falta de consuelo interpersonal, las obras literarias ahora buscan que las personas puedan hallar alivio a través de sus páginas.

Si el lector encuentra algo de consuelo con su libro, su meta como autora estará cumplida.

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