Flores, mariposas y luces en el Festival Internacional de las Luces en CDMX; fechas y horarios

La CDMX nunca duerme y para que disfrutes de un agradable paseo nocturno por una de las avenidas más bellas de la capital que es Reforma llega el Festival Internacional de las Luces Filux, un evento ideal para ir con familia, amigos o pareja y tomarse fotos increíbles.

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¿Qué hay en el Festival Internacional de las Luces Filux?

Los visitantes podrán disfrutar de una gran luna luminosa, flores, mariposas y grandiosas proyecciones en esculturas y 11 figuras monumentales que te harán sentir que estas en un sueño.

A tiempo de Kardia está ubicada en el camellón de la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Pulpa de Vladimir Maisin está en Bocacalle Río Guadalquivir.

Lost Flowers de Flowers of life esta en Bocacalle Río Nilo y Bocacalle Río de la Plata.

Nos hemos visto antes de Yupica se encuentra en el camellón norte de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Jacaranda Madre de Amauri Sanabria esta en el camellón norte de la Glorieta de la Diana Cazadora.

Spark de Julio Bekhor se encuentra en la Bocacalle de Río Elva.

Valle de las mariposas de Miguel Bolívar esta en Paseo de la Reforma y Río Ródano.

Kosmo-Ball de Flowers of life esta debajo del edificio de BBVA.

Alma que flota de Amauri Sanabria se encuentra abajo del edificio del IMSS.

Perspectivas Iridiscentes de Omar Gómez esta en el camellón sur de la Glorieta de la Diana.

Frases lumínicas de un astro en construcción de Luca Salas Bassani ubicada en la Bocacalle de Varsovia.

¿Cuándo y a qué hora visitar FILUX?

Este festival de luces se llevará a cabo en ambos camellones de Paseo de la Reforma de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec al Ángel de la Independencia y estará disponible desde ahora y hasta el 29 de marzo en un horario de las 19:00 a las 23:00 horas. La entrada es libre.

Así que si no tienes plan para este fin de semana puede ser una buena opción para disfrutar de la noche en la capital del país.