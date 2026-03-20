Llega la réplica más grande de la Luna a la CDMX: Fechas y dónde verla

A partir de este viernes 20 de marzo la Luna más grande de la historia se ubicará en Paseo de la Reforma de la CDMX. La instalación artística reproduce al satélite natural con tal precisión que entusiasma a todos los amantes de la astronomía. Ubicada en una de las avenidas más transitadas de la capital, la obra se encuentra dentro del camellón y forma parte de la exposición "Solo la Luz, Primavera".

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La iniciativa busca acercar al público en general a la ciencia a través del arte, tiene acceso gratuito y es un spot de ensueño para tu próxima foto en Instagram.

Todo lo que sabemos sobre la Luna de Paseo de la Reforma

La pieza fue bautizada como "Museum of the Moon", una escultura inflable de 7 metros de diámetro con una superficie que replica cada cráter y relieve captado por la NASA.

Aunque su atractivo visual es impresionante, funciona como una herramienta educativa que permite observar los detalles de nuestro satélite natural a gran escala, algo que es imposible de notar a simple vista con telescopios, binoculares o en condiciones normales de observación.

¿Quién la creó?

Luke Jerram es el autor de esta obra que funciona arte, ciencia y percepción. El británico trabajó con sus esculturas en distintas ciudades del mundo, dejando postales impresionantes y recuerdos memorables. Esta propuesta busca despertar curiosidad científica y acercar el conocimiento astronómico a públicos amplios.

¿Por qué luce tan real?

Esta "Luna" utilizó fotografías de alta resolución tomadas por agencias especiales y cada textura fue impresa con precisión milimétrica para obtener mayor realismo. Asimismo, por la noche la iluminación interna genera un efecto inmersivo cuya ilusión crea la sensación de tenerla suspendida a pocos metros del suelo.

¿Dónde y cuándo verla?

La exposición estará disponible hasta el siguiente domingo 20 de marzo en:



El camellón sur de Paseo de la Reforma

A la altura de la Diana Cazadora

Del 20 al 29 de Marzo desde las 19:00 hasta las 23:00 horas

Entrada gratuita