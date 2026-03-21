Llega a CDMX la ópera Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny, un canto oscuro a la ambición humana

Si quieres disfrutar de un plan especial y diferente y nunca has ido a la ópera esta es tu oportunidad pues llega a la CDMX Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny que incluye jazz, música popular y estilos clásicos y te hace reflexionar sobre temas como el dinero, el poder y los excesos, aquí te compartimos todos los detalles.

Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny

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¿De qué trata la ópera?

Kurt Weill y Bertolt Brecht cuestionan desde la escena, las promesas y fracturas de una sociedad regida por el dinero y crean una crítica mordaz a la sociedad capitalista y explora la decadencia moral y el vacío del consumismo desenfrenado. Esta obra destaca por su innovación en el uso de ritmos y estructuras inusuales, desafiando las convenciones operísticas tradicionales.

El Director concertador es Srba Dinić, el Director huésped del Coro es Luis Manuel Sánchez y el Director de escena es Marcelo Lombardero. Fue estrenada y premiada en Argentina, Chile y Colombia.

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Fechas y precios de boletos

La ópera Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny tiene una duración de 150 minutos y se divide en tres actos y se presentará en el Palacio de Bellas Artes el domingo 22 de marzo a las 17:00 horas; martes 24 y jueves 26 de marzo a las 20:00 horas y domingo 29 de marzo a las 17:00 horas.

Los boletos se pueden adquirir en el siguiente enlace o en las taquillas de Bellas Artes y tienen los siguientes precios:

Luneta 1 mil pesos

Luneta 2 800 pesos

Anfiteatro bajo 600 pesos

Anfiteatro alto 400 pesos

Galería 150 pesos

Además hay descuento del 50% para adultos mayores, maestros y estudiantes, con credencial vigente.

Mahagonny

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