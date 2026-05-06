¡Fiebre de BTS! Guía de los mejores conciertos y obras de teatro en la CDMX este 7 de mayo

La espera terminó para miles de ARMYs en México. Este 7 de mayo, la Ciudad de México vive una auténtica “fiebre por BTS” con el arranque de los conciertos de la banda surcoreana más famosa del mundo en el Estadio GNP Seguros.

La emoción por ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook ya se siente en las calles, el Metro, en el Zócalo capitalino y en las redes sociales, donde fanáticas y fanáticos comparten sus outfits, freebies y planes para disfrutar del esperado show.

Pero BTS no es el único evento que se vivirá este miércoles en la capital del país, porque también habrá conciertos y obras de teatro para quienes buscan qué hacer hoy en CDMX.

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¿Dónde se hará el concierto de BTS en 2026?

La agrupación de K-Pop agotó rápidamente las entradas para sus presentaciones del 7, 9 y 10 de mayo, convirtiéndose en uno de los conciertos más esperados de 2026 en México.

La visita de BTS a la #CDMX ha provocado una auténtica locura entre sus seguidores. El grupo tiene programadas actividades esta tarde y existe la posibilidad de que puedan salir a saludar a ARMY desde uno de los balcones del recinto, algo que mantiene a cientos de fans atentos en… pic.twitter.com/Wht7S5J5lt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 6, 2026

El primer concierto de BTS en la CDMX arrancará este jueves 7 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio GNP Seguros, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con información difundida sobre el evento, las puertas abrirán desde las 18:00 horas y se espera un show de aproximadamente dos horas con más de 25 canciones en vivo. Entre los temas que podrían sonar están “FAKE LOVE”, “Butter”, “Dynamite”, “IDOL” y “MIC Drop”.

La visita de BTS ha provocado una auténtica movilización de fans dispuestos a ver de cerca a sus ídolos de K-Pop. Este martes 6 de mayo, integrantes del grupo aparecieron en el Zócalo capitalino para saludar a sus fans previo al concierto. La Plancha del Zócalo estuvo abarrotada por las fieles seguidoras de la banda.

Así puedes llegar al Estadio GNP para el concierto de BTS

Si vas al concierto de BTS hoy, lo mejor es salir con tiempo. Las estaciones de Metro más cercanas al Estadio GNP son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9. También puedes llegar en Metrobús Línea 2 bajando en UPIICSA o Iztacalco.

Para quienes piensan llegar en automóvil, habrá estacionamiento limitado y se recomienda anticipar la compra del acceso. Además, autoridades capitalinas esperan alta afluencia en la zona, por lo que el transporte público será la mejor opción.

En redes sociales, asistentes frecuentes al recinto recomiendan evitar llevar objetos de valor visibles y mantenerse atentos al salir del concierto debido a la gran cantidad de personas.

Otros conciertos en CDMX este 7 de mayo que también prometen llenar recintos

Aunque BTS domina las tendencias, este jueves también habrá otros conciertos importantes en la capital.

Uno de ellos es el show de Chayanne en el Auditorio Nacional, donde el cantante puertorriqueño presentará sus grandes éxitos románticos.

Además, Alejandro Filio se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional y el dúo ruso t.A.T.u. llegará a La Maraka.

La cartelera confirma que mayo será uno de los meses más fuertes para los conciertos CDMX hoy y para quienes buscan los mejores conciertos de mayo.

Lista de las mejores obras de teatro este miércoles 7 de mayo

Si prefieres algo más tranquilo que un estadio lleno, la oferta teatral en la capital también tiene opciones destacadas este 7 de mayo.

En el Palacio de Bellas Artes se presentará “El Amor Brujo / La Vida Breve”, una producción de la Compañía Nacional de Ópera y la Compañía Nacional de Danza que mezcla música, dramatismo y flamenco.

También destacan montajes de comedia musical y teatro contemporáneo en corredores como la colonia Roma, Condesa y el Centro Histórico, donde cada noche cientos de personas buscan las mejores obras de teatro en la CDMX para salir entre semana.

Con BTS encabezando la cartelera de los mejores espectáculos, este 7 de mayo promete convertirse en una de las noches más intensas e inolvidables del entretenimiento en la capital mexicana.

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