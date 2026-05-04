¿Será? La Ciudad de México (CDMX) comienza la semana con el mood más romántico posible, pues llega a la capital chilanga la música del famoso cantante venezolano Ricardo Montaner.

Si buscas conciertos en CDMX hoy o quieres saber qué hacer en la capital, aquí te dejamos las opciones imperdibles de este martes 5 de mayo. ¿Listo para divertirte?

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¿Qué conciertos hay en el Auditorio Nacional este 5 de mayo?

El gran protagonista de este 5 de mayo es Ricardo Montaner, quien se presenta durante la noche del martes en el Auditorio Nacional con un show cargado de nostalgia y éxitos.

El cantante, reconocido por temas como “Bésame” y “Me va a extrañar”, promete una velada íntima donde el romanticismo será el hilo conductor. Este concierto en el Auditorio Nacional forma parte de su gira actual. El último regreso, consolidándolo como uno de los eventos más esperados de mayo en la capital mexicana.

Adelanta el regalo del Día de las Madres y lleva a tu mamá a disfrutar de un concierto ideal para cantar a todo pulmón.

El Auditorio Nacional sigue siendo uno de los recintos más importantes para conciertos en la CDMX, y este martes no es la excepción. Por eso, además del concierto del intérprete venezolano, también ofrece una segunda opción en el Lunario.

Este 5 de mayo, en punto de las 20:30 horas, se presenta Iñigo Quintero, un joven cantautor español nacido en A Coruña, quien alcanzó la fama internacional en 2023 con su éxito viral “Si no estás”.

Lista de las mejores obras de teatro en la CDMX este martes 5 de mayo

Si lo tuyo es el teatro, la capital también tiene opciones atractivas este 5 de mayo. La cartelera incluye desde comedias ligeras hasta propuestas dramáticas que han conquistado al público.

Ride The Cyclone el Musical : Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:00 horas.

: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:00 horas. Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas No es otra telenovela mexicana: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20.30 horas

Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20.30 horas Puras Cosas Maravillosas: Foro Lucerna, a las 20:30 horas

Los conciertos más esperados de mayo en CDMX

Mayo pinta como uno de los meses más fuertes para conciertos en la capital. Además del show de Ricardo Montaner, la CDMX recibirá a diversos artistas que abarcan géneros como pop, rock y regional mexicano.

BTS (World Tour “Arirang”): 7, 9 y 10 de mayo, Estadio GNP Seguros

(World Tour “Arirang”): 7, 9 y 10 de mayo, Estadio GNP Seguros Megadeth : 10 y 11 de mayo, Arena Ciudad de México

: 10 y 11 de mayo, Arena Ciudad de México Belle and Sebastian: 12 y 13 de mayo, Teatro Metropólitan

Miguel Bosé : 15 y 16 de mayo, Auditorio Nacional

: 15 y 16 de mayo, Auditorio Nacional Tecate Emblema : 16 y 17 de mayo, Autódromo Hermanos Rodríguez (con Jonas Brothers, Louis Tomlinson, etc.).

: 16 y 17 de mayo, Autódromo Hermanos Rodríguez (con Jonas Brothers, Louis Tomlinson, etc.). Korn : 19 de mayo, Palacio de los Deportes

: 19 de mayo, Palacio de los Deportes Marco Antonio Solís : 23 de mayo, Estadio GNP Seguros

: 23 de mayo, Estadio GNP Seguros System Of A Down : 27 y 28 de mayo, Estadio GNP Seguros

: 27 y 28 de mayo, Estadio GNP Seguros Mon Laferte : 29 y 30 de mayo, Palacio de los Deportes

: 29 y 30 de mayo, Palacio de los Deportes Caifanes: 29 y 30 de mayo, Auditorio Nacional

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