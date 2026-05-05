¡Celebra a tu mamá! Chayanne y los mejores conciertos en la CDMX este miércoles 6 de mayo

¿Sin plan para consentir a mamá este Día de las Madres? La Ciudad de México tiene la mejor opción para festejarla como se debe: el concierto de Chayanne, el Papá de México.

Así como lo lees, este miércoles 6 de mayo, la CDMX se llena de música, romance y nostalgia con una cartelera imperdible de conciertos en vivo. Desde el esperado concierto de Chayanne hasta presentaciones íntimas como la de Alex Ubago. En adn Noticias, te dejamos las mejor agenda cultural de la capital chilanga.

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¿A qué hora es el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional?

El ídolo boricua Chayanne se presenta este miércoles 6 de mayo en el emblemático Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país.

El concierto está programado para las 20:30 horas, y promete ser una noche llena de energía, baile y clásicos que han marcado generaciones como “Torero”, “Dejaría todo” y “Tiempo de vals”.

Este show forma parte de su gira internacional, “Bailemos Otra Vez Tour”, la cual ha generado gran expectativa en México, especialmente en fechas cercanas al Día de las Madres. Así que si tu mamá es fan, este plan puede ser un acierto total.

Otros conciertos en la CDMX este 6 de mayo

La cartelera musical de hoy no se queda solo con Chayanne. Estos son otros conciertos en la CDMX que también destacan:

Alex Ubago se presenta en el Teatro Metropólitan con un show cargado de baladas románticas ideales para cantar a todo pulmón.

Además, el Palacio de Bellas Artes se viste de gala con un espectáculo de primera clase que reúne música y baile, nos referimos al Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que se presenta a las 20:00 horas.

Las mejores obras de teatro en la CDMX este 6 de mayo

Si prefieres una experiencia distinta, el teatro también tiene propuestas atractivas este miércoles. En distintos recintos de la capital podrás encontrar desde comedias ligeras hasta montajes dramáticos, ideales para una salida especial con tu mamá.

Así Lo Veo Yo : Monólogo René Dupeyron: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas.

: Monólogo René Dupeyron: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas. El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas.

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas. Esquizofrenia : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas.

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas. ¡Oh, Karen!: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas.

Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas. Asesinato para dos: Teatro Milán, a las 20:45 horas.

Además, muchas de estas obras forman parte de la cartelera previa al 10 de mayo, por lo que también son una excelente alternativa para celebrar a mamá.

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