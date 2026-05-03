¡Tributo a Star Wars! Sinfonía Galáctica y los mejores conciertos en la CDMX este 4 de mayo

Los fans de Star Wars ya tienen plan para este 4 de mayo en la CDMX. En el marco del famoso “May the 4th be with you”, la capital se llena de música, cultura y espectáculos, encabezados por la esperada Sinfonía Galáctica, un concierto en vivo que promete transportar a los asistentes directo a una galaxia muy, muy lejana.

Si estás buscando conciertos en CDMX hoy o planes para celebrar esta fecha, en adn noticias, te dejamos una guía de lo imperdible.

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¿Dónde será el concierto de Star Wars este 4 de mayo?

La Sinfonía Galáctica llega como uno de los eventos más esperados de mayo. Este concierto de Star Wars en CDMX reúne a una orquesta sinfónica y coros en vivo para interpretar las piezas más icónicas de la saga creada por George Lucas.

4 de mayo Día de Star Wars y 4 momentos clave que hicieron que esta franquicia sea una de las que marcaron la historia del cine 🌌🚀🪐https://t.co/Lx6VCdresh — Azteca 7 (@AztecaSiete) May 4, 2026

El espectáculo está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, con arreglos musicales que reviven momentos clave de la franquicia. Desde las marchas imperiales hasta los temas más emotivos, el repertorio promete emocionar tanto a fans de toda la vida como a nuevas generaciones.

Sede: Teatro Metropólitan

Horario: 20:00 horas

Los boletos pueden adquirirse a través de boleteras como Ticketmaster.

Lista de obras de teatro este lunes 4 de mayo

Si lo tuyo no es solo la música, la cartelera teatral también ofrece opciones atractivas para este lunes. Los teatros de la ciudad mantienen funciones activas incluso en inicio de semana. Aquí te compartimos la lista:

Defendiendo al Cavernícola con Cesar Bono: Nuevo Teatro Libanés,a las 20:00 horas.

con Cesar Bono: Nuevo Teatro Libanés,a las 20:00 horas. Hedda : Foro Lucerna, a las 20:00 horas.

: Foro Lucerna, a las 20:00 horas. Payaso: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:00 horas.

Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas.

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas. DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas.

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas. Préndeme el Musical: Teatro Milán, a las 20:45 horas.

Si estás buscando qué hacer hoy, el concierto de Star Wars y las opciones teatrales son una apuesta segura para vivir un día diferente. La recomendación es planear con tiempo, comprar boletos con anticipación y dejarse llevar por la fuerza… de la música.