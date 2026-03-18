Aventura y misterio en el Maratón de cine de terror en Xochimilco

¿Eres de los que les gustan las películas de terror y la aventura? No te puedes perder el maratón de cine de terror en Xochimilco, un evento único que combina la naturaleza y el misterio y en adn Noticias te contamos los detalles.

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Maratón de cine de terror en Xochimilco

Los asistentes vivirán toda una experiencia pues llegarán en trajinera a la chinampa donde se instalará un campamento entre árboles y se proyectarán películas de terror en una pantalla gigante para darle más suspenso.

Quienes así lo decidan podrán quedarse varias horas en la chinampa y podrán regresar al amanecer. Este es un evento especial para quienes disfruten del terror, suspenso y la aventura.

¿Cuándo, dónde y cómo reservar?

El Maratón de terror en Xochimilco se llevará a cabo el próximo 28 de marzo. El punto de encuentro es en el Salón Michmani a las 18:00 horas. Es muy importante señalar que el cupo es limitado por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Puedes apartar tu lugar por DM en @explora_xochimilco o al 55 2957 2092 o 55 4922 8743. Además, podrás obtener un 10% de descuento si sigues la cuenta de Explora Xochimilco.

Cabe mencionar que Xochimilco es uno de los lugares emblemáticos de la capital que con el paso de los años ha ido ganando popularidad y actualmente se llevan a cabo diversos eventos a lo largo del año. Así que si no has ido o quiere volver a ir esta es una gran oportunidad.