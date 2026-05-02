Como parte de las celebraciones del 40 aniversario del Museo Franz Mayer se llevará a cabo la tradicional exposición y venta de orquídeas organizada en colaboración con la Asociación Mexicana de Orquideología (AMO) con especies que florecen en primavera y aquí te compartimos todos los detalles.
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Orquídeas de primavera en el Museo Franz Mayer
La exposición constará de varias especies que florecen en primavera donde productores nacionales y ofrecerán la oportunidad de adquirir ejemplares y compartirán asesorías sobre el cuidado de estas plantascontribuir a desincentivar la extracción ilegal de especies silvestres.
Mientras que la exposición estará dedicada a las orquídeas de Oaxaca provenientes de distintas regiones del estado desde bosques de niebla hasta selvas húmedas que destacan por sus formas, colores y estrategias de adaptación.
Actividades de Orquídeas de Primavera
Además de la exposición y venta de orquídeas los asistentes podrán disfrutar de los siguientes talleres:
Sábado 2 de mayo
- 11:00 Taller demostrativo de cultivo de Laelia
- 12:30 Conferencia “Las vainillas de Oaxaca: cultura, diversidad y tradición”
- 14:30 Charla “Orquídeas cultivadas en terrarios”
- 15:30 Charla “Rescate de orquídeas con la técnica de la cámara húmeda”
Domingo 3 de mayo
- 11:30 Conferencia “Identificación y cultivo de Zygopetalinae”
- 12:30 Conferencia “Orquídeas y suculentas de la región de Nizanda, Oaxaca”
- 14:30 Charla “Virus, plagas y enfermedades en orquídeas”
- 15:30 Taller demostrativo de cultivo de Cymbidium
En el siguiente enlace puedes consultar todas las actividades.
Fechas, horario y precios
La exposición y venta de Orquídeas de primavera será del 2 al 10 de mayo en el Museo Franz Mayer ubicado en Avenida hidalgo 45, en el Centro Histórico con un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.
La entrada tiene un costo de 130 pesos para público en general y de 75 pesos para profesores, estudiantes y adultos mayores con credencial INAPAM.
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