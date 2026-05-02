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Orquídeas de primavera llegan al Franz Mayer con Expo y venta; actividades, fechas y precios

Si te gustan las flores y quieres conocer más sobre las orquídeas, en el Museo Franz Mayer habrá una exposición y venta de diversas especies de estas hermosas plantas.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Como parte de las celebraciones del 40 aniversario del Museo Franz Mayer se llevará a cabo la tradicional exposición y venta de orquídeas organizada en colaboración con la Asociación Mexicana de Orquideología (AMO) con especies que florecen en primavera y aquí te compartimos todos los detalles.

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Orquídeas de primavera en el Museo Franz Mayer

La exposición constará de varias especies que florecen en primavera donde productores nacionales y ofrecerán la oportunidad de adquirir ejemplares y compartirán asesorías sobre el cuidado de estas plantascontribuir a desincentivar la extracción ilegal de especies silvestres.

Mientras que la exposición estará dedicada a las orquídeas de Oaxaca provenientes de distintas regiones del estado desde bosques de niebla hasta selvas húmedas que destacan por sus formas, colores y estrategias de adaptación.

Actividades de Orquídeas de Primavera

Además de la exposición y venta de orquídeas los asistentes podrán disfrutar de los siguientes talleres:

Sábado 2 de mayo

  • 11:00 Taller demostrativo de cultivo de Laelia
  • 12:30 Conferencia “Las vainillas de Oaxaca: cultura, diversidad y tradición”
  • 14:30 Charla “Orquídeas cultivadas en terrarios”
  • 15:30 Charla “Rescate de orquídeas con la técnica de la cámara húmeda”

Domingo 3 de mayo

  • 11:30 Conferencia “Identificación y cultivo de Zygopetalinae”
  • 12:30 Conferencia “Orquídeas y suculentas de la región de Nizanda, Oaxaca”
  • 14:30 Charla “Virus, plagas y enfermedades en orquídeas”
  • 15:30 Taller demostrativo de cultivo de Cymbidium

En el siguiente enlace puedes consultar todas las actividades.

Fechas, horario y precios

La exposición y venta de Orquídeas de primavera será del 2 al 10 de mayo en el Museo Franz Mayer ubicado en Avenida hidalgo 45, en el Centro Histórico con un horario de martes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas.

La entrada tiene un costo de 130 pesos para público en general y de 75 pesos para profesores, estudiantes y adultos mayores con credencial INAPAM.

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