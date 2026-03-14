Sácale brillo a la pista en el Baile Sol y Piedra con la Sonora Dinamita Herencia en CDMX

Si te gusta la música y bailar no te puedes perder el Baile Sol y Piedra para recibir la primavera en la CDMX donde se presentaran Potencia Colombiana y a Sonora Dinamita Herencia y en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que le saques brillo a la pista y prepares tus mejores pasos.

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Baile Sol y Piedra en cdmx

El evento tiene como objetivo celebrar el comienzo de la primavera y para ello se presentarán dos importantes grupos que pondrán a bailar a todos los asistentes. El acceso es gratuito y solo tendrás que realizar un registro previo en el siguiente enlace.

¿Cuándo y dónde es el festival?

Este imperdible evento se llevará a cabo el próximo domingo 22 de marzo a partir de las 15:00 horas y hasta las 20:30 horas en el Museo Diego Rivera Anahuacalli que se encuentra ubicado en Museo 150, San Pablo Tepetlapa en la alcaldía Coyoacán. Este lugar es emblemático de la capital del país y destaca por su hermosa arquitectura.

¿Por qué hay tantas Sonora Dinamita?

Tras la muerte de Lucho Argain, fundador de La Sonora Dinamita distintos músicos y representantes comenzaron a registrar y operar agrupaciones bajo la misma marca. Para muchos este nombre es sinónimo de buena musica y baile.

La agrupación original nacional en Colombia en 1960 con Lucho Argain pero fue en México donde consiguió un enorme éxito con temas como Que nadie sepa mi sufrir, Escándalo y La cadenita.

Cañaveral y la Sonora Dinamita hicieron bailar a 15 mil personas

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