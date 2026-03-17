Descubre jardines, arte y paisajes que embellecen la CDMX en el FYJA 2026

Si te gusta recorrer la ciudad y disfrutar de los paisajes y la naturaleza, no te puedes perder Inmersiones FYJA 2026: Miradas del jardín mexicano: casa, ciudad y territorio que te permitirá explorar el paisaje urbano.

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FYJA 2026 en CDMX

Las Inmersiones FYJA 2026 forman parte de actividades culturales impulsadas por el Festival de Flores y Jardines que busca conectar naturaleza, diseño y ciudad.

En esta ocasión el programa gira en torno al eje curatorial "El jardín mexicano" y cada recorrido estará guiado por especialistas en historia, arquitectura, arqueología y paisaje.

Programa de Inmersiones FYJA 2026

El jardín mirado. Arte, botánica y paisaje urbano el 21 de marzo de las 10:00 a las 12:30 horas en el Museo Kaluz.

Íntimo: Paisajes urbanos, jardines vivos y territorios del alma el 27 de marzo de las 09:00 a las 12:00 horas será en el entorno volcánico del Pedregal y concluirá en el Jardín Amparo.

Texcotzingo: El jardín sagrado del agua y la piedra el 28 de marzo de las 08:00 a las 14:00 horas en los baños de Nezahualcóyotl, uno de los complejos hidráulicos más importantes de Mesoamérica.

Alameda Central: memoria, arte y paisaje público el 11 de abril de las 10:00 a las 13:00 horas en el Museo Mural Diego Rivera.

Ruta de la Amistad: arte monumental y paisaje moderno el 12 de abril de las 16:00 a las 19:00 horas con un recorrido por la Ruta de la Amistad, un corredor escultórico creado para los Juegos Olímpicos de 1968 al sur de la ciudad.

¿Cómo visitar estas experiencias?

Los recorridos son con aforo limitado y es necesario registrarse previamente para poder adquirir tus boletos y los precios son:

El jardín mirado. Arte, botánica y paisaje urbano:600 pesos por persona

Íntimo: Paisajes urbanos, jardines vivos y territorios del alma: mil 200 pesos por persona

Texcotzingo: El jardín sagrado del agua y la piedra: mil 600 pesos por persona

Alameda Central: memoria, arte y paisaje público: 650 pesos por persona

Ruta de la Amistad: arte monumental y paisaje moderno: mil 200 pesos por persona