Habrá Noche de Murciélagos en Chapultepec; actividades y talleres para conocer a estas especies en CDMX

Los murciélagos son animales que muchas personas consideran desagradables e incluso algunos les temen; sin embargo tienen un papel muy importante en nuestro ecosistema por ello es fundamental cuidarlos.

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Noche de murciélagos en Chapultepec

La Noche de Murciélagos es una actividad apta para todas las personas que quieran conocer más sobre esta especie. Habrá recorridos guiados, talleres y juegos divertidos.

Se hablará de las 23 especies de murciélagos que habitan la capital del país y su importancia como polinizadores nocturnos.

¿Cuándo y dónde será la Noche de Murciélagos?

Este evento se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo de las 18:00 a las 20:00 horas en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec ubicado en Avenida de los Compositores en la segunda sección.

El evento es gratuito pero es indispensable que te registres en el siguiente enlace.

La Noche de Murciélagos llega al Centro de Cultura Ambiental Chapultepec.



Acompáñanos a conocer más sobre estos importantes habitantes del bosque y su papel en los ecosistemas. La actividad se realizará el viernes 20 de marzo, de 18 a 20 horas, y es gratuita.



Regístrate:… pic.twitter.com/L3bDysMZEG — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 15, 2026

Curiosidades de los murciélagos

En el mundo existen más de mil 400 especies de murciélagos.

Tienen pocos depredadores naturales pero su especie se ve amenazada por el síndrome de la nariz blanca, una enfermedad que ha matado más del 90% de las poblaciones de murciélagos orejudos del norte de Estados Unidos.

Los murciélagos ayudan a dispersar las semillas de frutos secos, higos y cacao.

Estos mamíferos son los únicos capaces de volar, pues la ardilla solo puede planear distancias cortas.

Aunque son animales muy pequeños, una investigación reveló que pueden volar a 100 millas por hora, aunque esto varia dependiendo la especie.

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