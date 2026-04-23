Este evento masivo de la UNAM ofrece charlas, cine, música y artes plásticas durante 4 días.

Este evento masivo de la UNAM ofrece charlas, cine, música y artes plásticas durante 4 días. | UNAM

La Fiesta del Libro 2026 tendrá más de 500 actividades en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde durante 4 días charlas, cine, música y artes plásticas regirán la agenda.

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De acuerdo con el comunicado de la UNAM, a partir de hoy 23 de abril y hasta el 26 del mismo mes, los bibliófilos podrán convivir con varios autores y disfrutar del campus como nunca antes.

Hoy se inauguró la 18.ª #FiestaLibroyRosa 📖🌹 que se realizará del 23 al 26 de abril en el #CCU de la UNAM.



“Nombrar para existir”, lema de esta edición, es una invitación a reflexionar, desde la literatura y las artes, sobre las violencias contemporáneas y la construcción de… pic.twitter.com/SlAfmIIGcc — UNAM (@UNAM_MX) April 23, 2026

Los autores que estarán invitados y no te puedes perder son:

Brenda Navarro y Dolores Reyes, quienes estarán en el Conversatorio inaugural sobre literatura y realidad actual

quienes estarán en el Conversatorio inaugural sobre literatura y realidad actual María Negroni y Selva Almada, voces de “Centroamérica Cuenta” que regirán a los invitados internacionales

voces de que regirán a los invitados internacionales Juan Villoro, Antonio Ortuño, Verónica Murguía y Martín Solares, escritores nacionales de renombre y aclamados por la crítica

Otros invitados especiales de cultura serán Joaquín Cossio, Arcelia Ramírez y María de Tavira, pilares de la actuación mexicana contemporánea reconocidos por su versatilidad interpretativa y consolidada trayectoria tanto en el cine nacional como en producciones internacionales.

¿Qué actividades habrá en Fiesta del Libro y la Rosa 2026?

Lo que más destacó la máxima casa de estudios fueron los 23 talleres, los cuales podrán ser tomados por el público en general sin importar la edad. Serán impartidos por escritores como Naief Yehya y Antonio Ortuño, voces relevantes de la literatura y el periodismo cultural en México.

Asimismo, se esperan varias presentaciones de Sonido Gallo Negro, Sonex y la Orquesta de Tango de la Facultad de Música de la UNAM.

¿Cómo obtener libros gratis en la Fiesta del Libro y la Rosa 2026?

La sede principal estará ubicada en CCU, con opciones alternas como el Museo del Chopo, el Colegio de San Idelfonso, Casul y el CRIM en Cuernavaca.

Estarán a la venta centenares de libros en al menos 181 stands de diversas editoriales para atender la demanda en crecimiento del 12% registrada este año.

Pero por lo que destaca este evento será por la distribución de 250 mil ejemplares del libro “Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol”, que relata historias que se juegan fuera del estadio y dirige su mirada hacia México por el Mundial 2026.

Participan estudiantes de bachillerato de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad de Guadalajara (UG).

El acceso será libre y gratuito, por lo que solo queda disfrutar del evento.