Traspasa tus límites como Superman en la carrera temática de DC Comics en el Bosque de Chapultepec

La CDMX es la capital de los eventos imperdibles y próximamente se llevará a cabo una carrera temática en el Bosque de Chapultepec inspirada en Superman y Supergirl, personajes de DC Comics.

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Carrera temática de Superman y Supergirl en Chapultepec

De acuerdo con los organizadores del evento, luego de que Clark Kent superara sus límites al romper la barrera del sonido, ahora junto a Kara Zoro buscarán hacer historia en la carrera que se llevará a cabo en la CDMX.

Así que si tu también quieres demostrar tu fortaleza, puedes participar en la carrera de 5 o 10 kilómetros.

Los primeros tres lugares en ramas varonil y femenil se llevaran un trofeo que se entregará al momento de la premiación. En caso de no estar presente podrán reclamarlo en los primeros 15 días hábiles posteriores al evento.

Fecha, horario y registro

La carrera se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026 y la salida y meta será en la primera y segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

La hora de salida será a partir de las 06:30 horas y el cupo es limitado a 3 mil 800 participantes. Puedes inscribirte en el siguiente enlace y el precio es dese 899 pesos.

Como recomendación, los organizadores piden a los participantes realizarse un chequeo médico completo para evaluar tu condición cardiovascular y muscular. Además, es fundamental mantener una buena hidratación y nutrición.