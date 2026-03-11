Kitty Expo México 2026, el evento kawaii imperdible, habrá magia, repostería y sorpresas

Uno de los eventos más tiernos y kawaii de CDMX esta por llegar y se trata de la Kitty Expo 2026 que cumple 11 años y para esta edición habrá magia, repostería y muchas sorpresas y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en la Kitty Expo México 2026?

Esta edición será una fiesta pues habrá un pastel de aniversario el domingo a las 17:00 horas. Además, tendrás la oportunidad de tomarte la foto del recuerdo con Kitty, los horarios disponibles para esta actividad son las 14:00 horas, 16:00 horas y 18:00 horas.

También se llevará a cabo una dinámica para participar en la piñata, esta actividad esta limitada a 15 personas y en redes sociales publicaran las bases para entrar al concurso.

Podrás disfrutar de comida temática, bebidas especiales y repostería muy linda que no querrás comer. Las primeras 50 personas que acumulen mil pesos en compras se llevarán una bolsa ecológica gratis.

Hello Kitty fue creada por Yuko Shimizu en 1974 y nació el 1 de noviembre bajo el nombre de Kitty White. Le encanta viajar, tocar el piano y disfrutar de las deliciosas galletas que prepara su hermana Mimmy quien lleva un lazo amarillo en la oreja derecha.

¿Cuándo y dónde será la Kitty Expo México 2026?

La Kitty Expo México 2026 se llevará a cabo el 28 y 29 de marzo de las 12:00 a las 19:00 horas en Salón Ceos ubicado en José F. Gutiérrez 117 en la colonia Ángel Zimbrón en la alcaldía Azcapotzalco.

