Catrinas Mundialistas recorrerán las calles de CDMX; ruta, horario y cómo participar

Ya faltan unos cuántos días para el Mundial 2026 y para ponerle el toque mexicano se llevará a cabo el desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX y si te interesa participar aquí te compartimos todos los detalles de este evento especial.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Desfile de Catrinas Mundialistas en CDMX

Este evento será la mezcla perfecta entre el futbol y las catrinas, emblema de México que surgió en la primera década del siglo XX y fue creada por José Guadalupe Posada.

La Mega Procesión de las Catrinas nació con el objetivo de honrar a este personaje icónico de la cultura mexicana y con la llegada de la Copa del Mundo se buscará unir la tradición con el entusiasmo futbolero.

¿Cómo participar en el desfile de Catrinas Mundialistas?

Si quieres unirte al desfile de Catrinas Mundialistas solo deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una playera de la Selección Mexicana

Caracterizarte como catrina, catrín o calavera

Aceptar los términos de participación del evento

Respecta el concepto "Catrinas Mundialistas"

Registrarte en el formulario

Ruta, fecha y horario del desfile de Catrinas Mundialistas

La cita será el domingo 22 de marzo a partir de las 08:00 horas a un costado del Ángel de la Independencia y comenzará con la realización de maquillajes.

A las 14:00 horas comenzará el recorrido que pasará por algunas de las avenidas más importantes de la capital como son:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Explanada del Palacio de Bellas Artes

No cabe duda que este evento será muy especial, así que si quieres armar un plan diferente esta es una gran opción.