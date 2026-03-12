¡A romper récord! Recomendaciones y horarios de la clase de futbol más grande del mundo en CDMX

Ya esta todo listo para la clase de futbol más grande del mundo que se llevará a cabo en el Zócalo de la CDMX y si quieres participar aquí te contamos todos los detalles para que formes parte de este momento que buscará romper un Récord Guinness.

Clase de futbol más grande del mundo

La clase de futbol más grande del mundo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en el Zócalo capitalino. Si quieres participar y aún no te has registrado aquí te decimos cómo hacerlo.

Esta actividad tiene como objetivo tratar de romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo, una iniciativa que busca reunir a miles de personas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ingrid Paola Rodríguez Borja, representante de Guinness World Records en México, indicó que la marca actual la estableció Estados Unidos con poco más de mil participantes.

Registro para la clase de futbol más grande del mundo

La participación es gratuita y podrás realizar tu registro en la página del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (INDEPORTE) o en los portales del Gobierno de la Ciudad de México. Una vez que cuentes con tu código es importante que completes el formulario es imprimas tu acuse y carta de exoneración.

Recomendaciones para la clase

El horario de acceso será de las 08:00 a las 09:30 horas por lo que se recomienda a los participantes llegar temprano.

La clase tendrá una duración de 35 minutos 100% activa, es decir a ritmo libre pero sin detenerse.

Además, las autoridades recomiendan llevar ropa deportiva completa (short, playera y tenis). No es necesario que lleves tu balón pues ahí te entregarán uno al llegar.

Así que desempolva los tacos y prepárate para participar en este evento especial.

⚽🏙️ ¡La cancha más grande de la ciudad te espera!

La cuenta regresiva ya comenzó para la Clase de Futbol más grande del mundo. Si participaste en los entrenamientos masivos, ya estás muy cerca de ser parte de este gran momento para hacer historia juntos. 🔥⚽🥅

