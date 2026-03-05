Amandititita, La Tremenda Korte, rave y campamento en el Festival Noche de Primavera 2026 en CDMX

La CDMX tiene preparado un evento imperdible donde habrá música electrónica, rock y hasta un rave y campamento, se trata del Festival Noche de Primavera 2026 y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

¿Qué habrá en el festival?

Poco a poco la CDMX comienza a teñirse de morado por las jacarandas que florean y esta será la escenografía de la Noche de Primavera 2026. Para esta edición habrá 18 invitados internacionales de países como Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Marruecos, Italia y Nigeria que se encargarán de la música.

Además, se llevará a cabo el Cuarto Gran Baile de Sonideros y Sonideras con la participación de 12 proyectos. Para los amantes del house y techno se llevará a cabo un rave y un campamento.

Fechas y conciertos del festival Noche de Primavera 2026

Sábado 21 de marzo

En el Zócalo se realizará el 4to Gran Baile de Sonideros y Sonideras, de 12 a 24 horas y participarán:

Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor Sonido Gallito

Sonido Bongonee

Fiesta Tropical

Sonido ErreStar

Sonido 69. Sonido del amor

Sonido Gatubela

El junior ritmo y sorpresa

Alis Pedraza la Sabanera

Sonido Rumbero

Sonido Superestrella

Sonido Fostermanía

Monumento a la Revolución - Rock clásico

Los Lobos (EUA), Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño, la banda Kerigma y el solista Meme del Real.

Monumento a Beethoven - Alternativo

La Tremenda Korte, Santiago Motorizado de Argentina, Bella Litsa de Estados Unidos, los Hermanos Menores de Colombia y la banda de metal Black Panthera de Brasil.

Kiosko Alameda - Fusión latina

Amandititita, Pablito Mix, Pauli Bohemio, la China Sonidera y la banda Piñata Protest.

Plaza Manuel Tolsá - Electrónica

Djs y productores musicales como Sickick, de Canadá, Retro Cassetta, de Marruecos; y los duetos Tarsius, de Filipinas, y Fat Hamster & Kang New de Corea del Sur.

Balcón del Museo del Estanquillo - Ópera

Colectivos de poesía y exponentes del hip hop como el rapero mexicoestadounidense Xiuhtezcatl y Danger, uno de los íconos del hip hop y el freestyle en México para hacer de esa esquina un punto de expresión de la voz y la palabra.

La Cañada en Los Dinamos - House - Techno

Habrá un campamento y rave que comenzará el sábado 21 de marzo a las 16:00 horas y terminará a las 06:00 horas del día siguiente y participarán Dishype, Los eclipses, Sotomayor, Centavrvs, Evissimax y la japonesa Mari Sakurai.

