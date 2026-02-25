Grupo Frontera, Los Tigres del Norte y más en la Feria de las Fresas 2026

Oficialmente se dieron a conocer todos los detalles de la Feria de las Fresas 2026, una de las celebraciones más destacadas de Irapuato donde habrá música, gastronomía y diversión para toda la familia.

Actividades de la Feria de las Fresas 2026

Para esta edición, los habitantes de comunidades rurales y colonias populares podrán ingresar de manera gratuita y tendrán acceso sin costo a más de 30 juegos mecánicos.

Además, ya no habrá "Fila Cero" y el Teatro del Pueblo evoluciona al Foro de la Gente. El transporte gratuito se ampliará.

Se presentarán artistas de talla nacional e internacional durante tres fines de semana con espectáculos de primer nivel. Los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, un espectáculo familiar sobre hielo, el tradicional palenque y pabellones como Marca Guanajuato, donde más de 200 artesanas y artesanos ofrecerán productos hechos con talento guanajuatense.

Fechas y artistas que se presentarán en la Feria de las Fresas 2026

La Feria de las Fresas 2026 se llevará a cabo del 13 al 29 de marzo y las veladas del Palenque estarán protagonizadas por Los Parras, Carín León, Carlos Rivera, Banda MS, Conjunto Primavera y Edén Muñoz.

Este es el calendario de conciertos:

•13 de marzo: Liberación

•14 de marzo: Picus

•15 de marzo: Marshmello

•16 de marzo: Enanitos Verdes

•19 de marzo: Camila

•20 de marzo: La Arrolladora Banda El Limón

•21 de marzo: OneRepublic

•22 de marzo: Grupo Frontera

•26 de marzo: Mi Banda El Mexicano

•27 de marzo: Cardenales de Nuevo León e Invasores de Nuevo León

•28 de marzo: Ozuna

•29 de marzo: Los Tigres del Norte

