Carín León gratis en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz

La Secretaría de Cultura dio a conocer que se llevará a cabo el Circuito Nacional de Festivales por la Paz una serie de conciertos gratuitos para promoverla participación colectiva y el bienestar social y aquí te decimos qué artistas estarán y dónde se realizarán estos eventos.

¿Qué habrá en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz?

De acuerdo con la información, son festivales y conciertos gratuitos de distintos géneros musicales que se realizarán en las 32 entidades del país y comenzará con el Festival Territorios de Paz en Tijuana, Baja California donde habrá un concierto de Carín León, artista que cuenta con más de 20 millones de escuchas.

Carin León abre el Circuito Nacional de Festivales por la Paz con un concierto gratuito el sábado 21 de marzo en Tijuana, Baja California, como anunciamos hoy en la Mañanera del Pueblo con la presidenta @Claudiashein Un encuentro que celebra el talento mexicano y confirma que la… pic.twitter.com/MqphGDTQVq — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) February 24, 2026

Pero no solo se enfocará en el regional mexicano, también habrá pop, rock, cumbia, ska, hip-hop y hasta jazz con Troker, Las Billies, 18-21 Cuarteto, Jazzid, Dahliazul, Iraida Noriega, Nancy Zamher, Mulátoro Trío Jazzson.

Calendario de eventos

Marzo

Festival Territorios de Paz

Jazz en el Cenart en CDMX

Festival de Primavera en el Centro Histórico de Oaxaca con banda tradicional

Festival Parcur en CDMX con hip-hop

Abril

Feria de Puebla con música electrónica

Feria del Lago en Aguascalientes con pop, rock y cumbia

Concierto por la Paz en Ecatepec, Edomex con ska, rock y urbano

Mayo

Festival de la Ceiba en Tabasco con música tradicional

Festival de la Frontera Tamaulipeco en Tamaulipas con música norteña

Festival de Mayo en Morelos con rock, hip hop, trap, ska y reggae

Junio

Festival del Corazón del Norte en Durango con regional mexicano

