Carín León gratis en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz
En las 32 entidades del país se llevarán a cabo conciertos gratuitos con artistas de diferentes géneros para promover la paz.
La Secretaría de Cultura dio a conocer que se llevará a cabo el Circuito Nacional de Festivales por la Paz una serie de conciertos gratuitos para promoverla participación colectiva y el bienestar social y aquí te decimos qué artistas estarán y dónde se realizarán estos eventos.
¿Qué habrá en el Circuito Nacional de Festivales por la Paz?
De acuerdo con la información, son festivales y conciertos gratuitos de distintos géneros musicales que se realizarán en las 32 entidades del país y comenzará con el Festival Territorios de Paz en Tijuana, Baja California donde habrá un concierto de Carín León, artista que cuenta con más de 20 millones de escuchas.
Carin León abre el Circuito Nacional de Festivales por la Paz con un concierto gratuito el sábado 21 de marzo en Tijuana, Baja California, como anunciamos hoy en la Mañanera del Pueblo con la presidenta @Claudiashein Un encuentro que celebra el talento mexicano y confirma que la… pic.twitter.com/MqphGDTQVq— Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) February 24, 2026
Pero no solo se enfocará en el regional mexicano, también habrá pop, rock, cumbia, ska, hip-hop y hasta jazz con Troker, Las Billies, 18-21 Cuarteto, Jazzid, Dahliazul, Iraida Noriega, Nancy Zamher, Mulátoro Trío Jazzson.
Calendario de eventos
Marzo
- Festival Territorios de Paz en Tijuana, Baja California con regional mexicano
- Jazz en el Cenart en CDMX
- Festival de Primavera en el Centro Histórico de Oaxaca con banda tradicional
- Festival Parcur en CDMX con hip-hop
Abril
- Feria de Puebla con música electrónica
- Feria del Lago en Aguascalientes con pop, rock y cumbia
- Concierto por la Paz en Ecatepec, Edomex con ska, rock y urbano
Mayo
- Festival de la Ceiba en Tabasco con música tradicional
- Festival de la Frontera Tamaulipeco en Tamaulipas con música norteña
- Festival de Mayo en Morelos con rock, hip hop, trap, ska y reggae
Junio
- Festival del Corazón del Norte en Durango con regional mexicano
